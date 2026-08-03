원·달러 환율 한 달 새 125.4원 급락… 개인들, 서둘러 달러 매수

지난달 달러화 대비 원화 가치가 2009년 글로벌 금융위기 이후 가장 큰 폭으로 올랐다. 주요 20개국 통화 중에서도 원화 가치 상승폭이 최고였다. 지난달 초 1560원을 위협하던 환율은 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR) 발행 자금과 수출기업의 달러 매도 확대에 힘입어 지난달 말 1420원대까지 내려오는 등 변동폭이 가팔랐다.



2일 금융권에 따르면 지난달 31일 서울외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오후 3시30분 기준(기존 주간거래 종가) 1424.0원으로 집계돼 한 달 전인 6월말(1549.4원)보다 125.4원 하락했다. 이는 글로벌 금융위기 때인 2009년 3월(150.5원 하락) 이후 월간 기준 가장 큰 폭의 내림세다. 7월 한 달간 달러화 대비 원화의 절상률은 8.81%로, 역시 2009년 3월(10.88%) 이후 가장 높았다.

2일 서울 시내의 한 환전소에서 관광객들이 환전을 하고 있다. 뉴스1

지난달 원화 가치는 주요 20개국 통화 중 가장 크게 올랐다. 연합인포맥스에 따르면 지난달 말 달러화 대비 원화 가치는 6월말보다 7.95%(뉴욕 시장 종가 기준) 올라 주요 20개국 통화 중에 가장 큰 상승폭을 기록했다. 원화와 동반약세였던 일본 엔화는 한 달 새 3.15% 상승했지만, 원화보다 상승폭은 작았다. 영국 파운드는 1.63%, 호주달러 1.45%, 캐나다달러 1.27%, 유럽 유로화 0.94% 등의 상승폭을 보였다.



원화 가치의 극적인 상승은 지난달 10일 SK하이닉스의 ADR 상장에 따른 자금 유입과 수출기업의 네고(달러 매도) 덕분이다. SK하이닉스는 ADR로 조달한 265억달러 중 상당액을 국내 설비 투자를 위해 순차적으로 환전하고 있다. 삼성전자 등 주요 수출기업은 8월 법인세 중간예납을 위해 달러를 원화로 바꿨고, 한화오션이 20억달러 이상 선물환 매도를 하는 등 중공업체의 환헤지 수요도 더해졌다. 외국인의 국내 주식 리밸런싱(비중조절)이 주춤해진 것도 한몫했다. 주가가 급등한 지난달 31일 외국인은 코스피에서 7조3800억원 어치를 순매수했다.



이에 따라 지난달 1일 장중 1559.2원까지 오르며 고공행진하던 환율은 지난달 중순 방향을 급전환해 30일 장중 1418.0원까지 떨어졌다. 이는 지난해 10월20일 이후 9개월 만의 최저치다. 지난달 마지막 주(27∼31일)에는 환율이 42.6원 내려 주간 기준 2022년 11월 7∼11일(100.8원 하락) 이후 약 3년8개월 만에 가장 큰 하락폭을 기록했다.



환율이 빠르게 떨어지자 개인들은 서둘러 달러 매수에 나섰다. 지난달 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)에서 개인 고객이 원화를 달러화로 바꾼 규모는 총 2억8500만달러로 6월(1억6400만달러)보다 74%가량 늘었다. 이는 올해 1월(5억600만달러) 이후 가장 큰 증가폭이다.



5대 은행 달러예금 잔액도 올해 들어 가장 크게 늘었다. 지난달 말 5대 은행의 달러예금 잔액은 총 708억3300만달러로, 전월보다 57억8900만달러 증가했다. 환율이 한참 치솟던 지난해 12월(68억6000만달러) 이후 월간 기준 최대폭 증가다. 월말 잔액 기준으로 보면 지난달 달러예금은 2022년 12월말(744억1600만달러) 이후 3년7개월 만에 최대치다.

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