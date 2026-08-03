[경제 단신] 현대엔지니어링, 새 가치체계 선포 외

현대엔지니어링, 새 가치체계 선포

현대엔지니어링이 최근 소형모듈원전(SMR)·수소·태양광 등 미래 에너지와 인공지능(AI) 데이터센터 등 첨단 산업시설 건설을 미래 성장축으로 육성하는 내용의 새로운 가치체계를 발표했다(사진). 현대엔지니어링은 회사의 정체성을 ‘공간과 에너지를 잇는 길 위에서 우리의 기술로 더 나은 삶을 만듭니다’로 재정립하고, 에너지 생산부터 저장·운영·활용까지 아우르는 통합 사업 모델 구축을 미래 사업 방향으로 제시했다.

SKT, 러너 선호 스마트기기 확대

SK텔레콤은 러너들이 선호하는 스마트기기 제품군을 확대하고, 러닝 행사 참가 기회를 제공하는 신규 서비스를 선보인다고 2일 밝혔다. 스마트기기 브랜드 가민의 위성항법시스템(GPS) 스마트워치 ‘포러너 70’을 독점 제휴를 통해 선보인다. 샥즈의 골전도 이어폰 ‘오픈런 프로2’도 새로 도입했다. 일부 요금제 이용 고객은 가민과 샥즈 제품을 ‘스마트 기기 할부금 할인’ 혜택으로 구매해 할부금을 할인받을 수 있다.

삼성물산, AI 시니어 리빙 솔루션 도입

삼성물산 건설부문은 돌봄형 실버타운 ‘케어링 스테이’ 운영사인 뉴시니어라이프와 인공지능(AI) 기반 노인 돌봄 시스템인 ‘AI 시니어 리빙 솔루션’ 도입을 위한 업무협약(MOU·사진)을 체결했다고 2일 밝혔다. 양사는 의정부수목원점에 이 시스템을 우선 적용한 뒤 기능을 고도화해 신규 지점으로 확대 적용할 계획이다. 이 ‘AI 시니어 리빙 솔루션’은 생활·건강 정보를 분석해 입주자별 맞춤형 돌봄을 제공한다.

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