최윤범 “글로벌 핵심광물 기업 도약”

고려아연이 창립 52주년을 맞아 글로벌 핵심광물 플랫폼 기업으로 도약하겠다는 미래 비전을 제시했다.



2일 고려아연에 따르면 최윤범(사진) 고려아연 회장은 지난달 31일 창립기념사를 통해 “지난 반세기 동안 세계 최고의 제련소를 만들었던 것처럼 글로벌 시장에서 또 하나의 성공 신화를 함께 써 내려 가자”고 말했다.



최 회장은 미국 테네시주에서 추진 중인 통합제련소 건설 사업 ‘프로젝트 크루서블’을 언급하며 “크루서블(crucible)은 은을 녹여 정련하는 도가니이자 뜨거운 불을 견디며 새로운 가치를 만들어내는 공간이라는 점에서 고려아연의 본질과 미래 비전을 가장 잘 담아낸 이름”이라고 설명했다. 이어 “프로젝트 크루서블이 완성되고 우리의 심장이 테네시에서도 뛰는 그 날까지 우리의 마음 역시 뜨거운 도가니 속에서 더욱 단련되고 성장할 것”이라고 강조했다.



최 회장은 고려아연의 신사업 전략인 ‘트로이카 드라이브’도 본격적인 성과를 내고 있다고 밝혔다. 그는 “자원순환과 신재생에너지, 이차전지 소재 사업이 본격적인 성과를 내고 있으며 갈륨과 게르마늄 등 전략 핵심광물 생산 기반도 지속 확대하고 있다”고 설명했다.



최 회장은 2년째 이어지는 영풍·MBK파트너스와 경영권 분쟁에 대해 “정말 많은 생각과 고민, 갈등과 번뇌를 느꼈다”면서도 “프로젝트 크루서블이 시작되고 꿈을 함께 이루는 데 온 힘을 다하는 지금, 아프고 이해하지 못했던 일들이 어쩌면 엄청난 축복의 시작이었다는 확신이 있다”고 말했다. 그는 “고려아연을 세계 최고의 종합 핵심광물 제련소로 만드는 것은 기계와 장비가 아니라 여러분과 우리의 정련된 마음”이라고 했다.

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