[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 3일 (월요일) 66년생, 거래처에 매달려도 성과 없다

96년생: 오늘 일은 동남방에서 길사가 있다. 84년생: 남에게 오해받을 일을 하지 마라. 72년생: 임기응변식의 대응은 좋치않다. 60년생: 정상적인 방법과 편법을 동원하자. 48년생: 근처에 없는 것은 찾지 말자. 36년생: 늘 하던 일도 방심하지 말자.

97년생: 상대에 따라 대응방법이 달라져야 한다. 85년생: 당장은 어렵지만 운이 온다. 73년생: 고정관념에서 하루속히 탈피하자. 61년생: 소득이란 혼자서만 노력이 아니다. 49년생: 남 주기에는 아까운 생각은 버리자. 37년생: 자기자리가 아닌 곳에는 벗어나자.

98년생: 운전이나 밤길을 조심할 것. 86년생: 남에게 일을 맡겼으면 믿어라. 74년생: 일에 대한 욕구를 강하게 가지자. 62년생: 자신의 역할과 권한에 불만을 갖지말자. 50년생: 좁은 곳에서 오래 머물면 퇴보한다. 38년생: 베푸는 자는 즐거움을 만끽한다.

99년생: 비슷하게 보인다고 단정짓지 마라. 87년생: 발전과 기세의 변화가 강하다. 75년생: 도전과 개척의 정신이 요구된다. 63년생: 우선 소나기 비는 피하고 보자. 51년생: 기차길에 돈 백원 주어려다 몸 다친다. 39년생: 싼것은 비지떡 소탐대실의 운세이다.

00년생: 오늘 일은 동남방에서 도움이 온다. 88년생: 무리하면 건강을 해칠 수 있다. 주의하라. 76년생: 이동하는 일에 주의해야 한다. 64년생: 느낌만으로 사람을 파악하지 말자. 52년생: 재운이 있으나 오래가기 힘든다. 40년생: 저속한 표현방법은 자제하자. 28년생: 금전으로 고심이 되는 일진이다.

01년생: 단계로 차근차근히 정진해야 바라는 바 이룰 수 있다. 89년생: 방해하는 사람이 있으니 주의하라. 77년생: 엉뚱한 곳에 정신을 빼앗기니 딱하다. 65년생: 작은 것에 너무 연연하지 마라. 53년생: 자신의 생각과 현실과는 다르다. 41년생: 자손에 경사가 있으니 즐겁다. 29년생: 부부에 보다 정성을 다할 것.

02년생: 자세를 낮추어야할 때 낮추어라. 90년생: 지출이 줄고 수입이 늘어난다. 78년생: 미숙하게 일 처리하지 말고 집중하자. 66년생: 거래처에 달려들면 헛수고만 한다. 54년생: 받기보다 주는 것에 익숙해져라. 42년생: 흉한 소문은 바람처럼 사라진다. 30년생: 부상이나 실물수을 조심할 것.

03년생: 당면한 어려움은 좀 더 기다려라. 91년생: 방심하면 뜻밖의 큰 손실을 입는다. 79년생: 이성적으로 판단하고 행동하자. 67년생: 책임을 전가하지 말고 처리하자. 55년생: 대가를 바라게 되니 마음을 비워라. 43년생: 보이지 않는 일을 관찰하자. 31년생: 이미 정해진 것은 인정하고 넘어가라.

04년생: 신용유지 하는 데 신경써야할 시기다. 92년생: 지금의 기회를 놓치지 말고 잡아라. 80년생: 다른 사람과 공존하는 마음을 갖자. 68년생: 매출이 증대되는 좋은 날이다. 56년생: 자신의 욕구를 자제하고 순순히 응하자. 44년생: 집안에 손재수가 있다. 32년생: 문제 해결을 위한 시기를 택해야 한다.

05년생: 무리한 운동은 위태로움을 가져올 수로 자중하라. 93년생: 시간과 노력을 낭비하지 마라. 81년생: 인간적 배신은 정신적으로 고통이다. 69년생: 불만이 있으면 적당한 표현으로 풀자. 57년생: 자유롭게 이동하기 좋은 운세다. 45년생: 인덕이란 베푸는 사람에게 따른다. 33년생: 오전일 열심이 하면 성과있다.

06년생: 노력한 일이 결실을 맺을 수 있는 운이다. 94년생: 기쁘고 즐거운 일이 생긴다. 82년생: 하루 종일 일이 손에 안잡힌다. 70년생: 벼랑 끝에 몰리더라도 정신만은 차리자. 58년생: 부부간에 자존심만 내세우지 마라. 46년생: 걷기운동으로 건강을 해복하자. 34년생: 동료에 소소한 갈등이 있다.

95년생: 지나친 기대는 실망만 불러온다. 83년생: 자신감이 결여되면 쉬운 일도 힘든다. 71년생: 금전손실이 발생하기 쉬운 운이다. 59년생: 무리한 계약체결은 삼가하자. 47년생: 부동산 매매는 조금만 기다리자. 35년생: 시끄럽게 떠들면 가능성이 희박하다.

백운철학원

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