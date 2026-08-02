김민석, 충청서 경선 첫 승… “당심이 조직 이겨냈다”

송 “아직 야구 1회도 안 끝나”
더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 첫 순회 경선인 충청권 권리당원 투표에서 김민석 후보가 정청래 후보를 단 303표, 0.45%포인트 차로 제치며 1위를 차지했다.
소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 1일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 대전·세종 순회 경선 합동연설회 직후 충청권 권리당원 투표 결과를 발표했다. 김 후보는 3만632표(45.06%)를 얻어 정 후보(3만329표·44.61%)를 303표 차로 앞섰다. 송영길 후보는 7027표(10.34%)를 얻었다.
지역별 승패는 2대2로 갈렸다. 김 후보가 충남(1만2484표·45.65%)과 충북(8967표·47.39%)에서, 정 후보가 대전(8187표·48.23%)과 세종(2388표·50.28%)에서 각각 1위를 차지했다. 김 후보는 충남에서 649표, 충북에서 1048표 앞서며 대전·세종에서의 열세를 만회했다. 당초 충청 경선에서는 금산을 고향으로 두고 있는 정 후보의 우세가 예상됐으나, 김 후보가 깜짝 승리를 거둔 것이다.
승리를 거둔 김 후보는 결과 발표 뒤 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 “당원 한분 한분의 당심이 조직을 이겨낸 충청 첫 승”이라고 밝혔다. 이어 “정치는 김대중 전 대통령께 배우고, 선거는 이해찬 전 총리께 배웠다”며 이해찬 전 총리가 강조한 선거 원칙이 성실·절실·진실이라고 설명했다. 그러면서 “첫 성적에 무한 감사드린다”며 마지막 날까지 한 표라도 더 얻기 위해 뛰겠다고 강조했다. 그는 그러면서 “나라의 운명이 걸려있는 선거”라고 했다.
정 후보도 SNS에서 “조직은 바람을 이기지 못한다. 끝내 당원이 이긴다”며 “오직 민심과 당심만 믿고 여기까지 왔다”고 밝혔다. 이어 당원들을 향해 “당원 여러분께서 저를 지켜달라. 1인1표의 힘을 믿는다”고 호소했다. 두 후보 모두 조직보다 당심과 민심을 강조했다.
3위에 그친 송 후보 측은 “아직 야구의 1회도 끝나지 않았다”며 반전을 예고했다. 강민석 캠프 대변인은 충청권 권리당원이 전체 선거인단의 약 10%라며 “10%의 당심만 개봉됐을 뿐”이라고 주장했다. 송 후보 측은 호남과 수도권 권리당원이 전체 선거인단의 70% 이상을 차지한다며 두 권역을 사실상의 ‘원샷 경선’으로 규정했다.
함께 치러진 최고위원 경선에서는 최민희 후보가 3만384표(22.35%)로 1위를 차지했다. 박선원 후보가 2만2721표(16.71%), 한민수 후보가 1만9222표(14.14%)로 뒤를 이었다.
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