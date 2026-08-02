김민석, 충청서 경선 첫 승… “당심이 조직 이겨냈다”

더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 첫 순회 경선인 충청권 권리당원 투표에서 김민석 후보가 정청래 후보를 단 303표, 0.45%포인트 차로 제치며 1위를 차지했다.

더불어민주당 당권 주자인 김민석 의원이 2일 울산 울주군 울산전시컨벤션센터에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 당원들에게 인사하고 있다. 뉴스1

소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 1일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 대전·세종 순회 경선 합동연설회 직후 충청권 권리당원 투표 결과를 발표했다. 김 후보는 3만632표(45.06%)를 얻어 정 후보(3만329표·44.61%)를 303표 차로 앞섰다. 송영길 후보는 7027표(10.34%)를 얻었다.

지역별 승패는 2대2로 갈렸다. 김 후보가 충남(1만2484표·45.65%)과 충북(8967표·47.39%)에서, 정 후보가 대전(8187표·48.23%)과 세종(2388표·50.28%)에서 각각 1위를 차지했다. 김 후보는 충남에서 649표, 충북에서 1048표 앞서며 대전·세종에서의 열세를 만회했다. 당초 충청 경선에서는 금산을 고향으로 두고 있는 정 후보의 우세가 예상됐으나, 김 후보가 깜짝 승리를 거둔 것이다.

승리를 거둔 김 후보는 결과 발표 뒤 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 “당원 한분 한분의 당심이 조직을 이겨낸 충청 첫 승”이라고 밝혔다. 이어 “정치는 김대중 전 대통령께 배우고, 선거는 이해찬 전 총리께 배웠다”며 이해찬 전 총리가 강조한 선거 원칙이 성실·절실·진실이라고 설명했다. 그러면서 “첫 성적에 무한 감사드린다”며 마지막 날까지 한 표라도 더 얻기 위해 뛰겠다고 강조했다. 그는 그러면서 “나라의 운명이 걸려있는 선거”라고 했다.

더불어민주당 당대표 출마에 나선 김민석 의원이 1일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 당대표·최고위원 합동 연설회에서 당원들에게 인사하고 있다. 뉴스1

정 후보도 SNS에서 “조직은 바람을 이기지 못한다. 끝내 당원이 이긴다”며 “오직 민심과 당심만 믿고 여기까지 왔다”고 밝혔다. 이어 당원들을 향해 “당원 여러분께서 저를 지켜달라. 1인1표의 힘을 믿는다”고 호소했다. 두 후보 모두 조직보다 당심과 민심을 강조했다.

3위에 그친 송 후보 측은 “아직 야구의 1회도 끝나지 않았다”며 반전을 예고했다. 강민석 캠프 대변인은 충청권 권리당원이 전체 선거인단의 약 10%라며 “10%의 당심만 개봉됐을 뿐”이라고 주장했다. 송 후보 측은 호남과 수도권 권리당원이 전체 선거인단의 70% 이상을 차지한다며 두 권역을 사실상의 ‘원샷 경선’으로 규정했다.

함께 치러진 최고위원 경선에서는 최민희 후보가 3만384표(22.35%)로 1위를 차지했다. 박선원 후보가 2만2721표(16.71%), 한민수 후보가 1만9222표(14.14%)로 뒤를 이었다.

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