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[속보] ‘롤러코스피’ 넘어 ‘번지점프 국장’…국민의힘 “주식 대란 국조하자”

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윤성연 기자 ysy@segye.com

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단일종목 레버리지 ETF 도입 과정 등 살펴야
정점식 “서킷브레이커와 사이드카 일상” 비판

연일 주식시장이 요동치는 가운데 국민의힘 정점식 원내대표가 더불어민주당을 향해 “코스피·코스닥 주식시장 대란의 책임 규명을 위한 국정조사를 제안한다”고 2일 밝혔다.

발언하는 국민의힘 정점식 원내대표. 뉴시스
발언하는 국민의힘 정점식 원내대표. 뉴시스

 

정 원내대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “지금 우리 주식시장은 비정상이다”라며 “작금의 상황이 빚어진 원인과 책임을 신속히 규명하고, 주식시장의 건강한 발전을 위해 국회가 나서야 할 때”라며 이같이 제안했다. 

 

그러면서 국정조사를 통해 중점적으로 살펴야 할 항목들로 △단일종목 레버리지 ETF 도입 과정과 그 여파 △지난해부터 이어져 온 정부의 주식시장 과열 조장 행위  △기업 초과이윤 배분 논란·호남 반도체 클러스터 조성 등 시장의 불확실성을 키운 정부발(發) 교란 악재 △지난 1년간 국민연금 등 연기금의 국내 주식 투자 동향과 적절성 △금융감독 당국과 경제정책 부서 역할의 적정성 등 5가지를 제시했다.

 

그는 최근 주식시장에 대해 “코스피가 단 이틀 만에 16.17% 폭락한 것도 정상이 아니고, 금요일 하루에 17.91% 폭등한 것도 정상이 아니다”라며 “7월 한 달간 코스피 급락 폭은 IMF 외환위기 당시보다 컸다”고 지적했다.

 

그러면서 “1년에 한 번 볼까 말까 한 서킷브레이커와 사이드카가 일상이 돼 버렸다”고 꼬집었다.

 

정 원내대표는 “우리는 대한민국에 간만에 불어온 반도체 호황의 기회를 소중히 가꿔나가야 한다”면서 “산업을 발전시키고 이 기회에 국민 노후 자금과 청년들 자산도 키워나가야 한다”고 강조했다.

 

이어 “그러나 최근 정부가 보여준 모습은 정반대였다”며 “(정부는) 대한민국 주식시장을 ‘롤러코스피’를 넘어 ‘번지점프 국장’으로 몰아갔다”고 비판했다. 

 

정 원내대표는 민주당의 답을 촉구하며 “더불어민주당 한병도 원내대표께서도 ‘상황을 엄중하게 인식하고 있다’고 밝혔다”며 “따라서 민주당도 ‘주식시장 대란 국정조사’ 실시에 반대할 이유가 없어 보인다”고 강조했다.


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