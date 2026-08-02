“지난 대선도 투표율 조작”…野주진우, 109곳 허위 입력 의혹제기

검경 합동수사본부가 6·3 지방선거 당시 투표율 조작 사태를 수사 중인 가운데 지난해 대선에서도 무더기로 투표율이 허위 입력됐다는 의혹이 제기됐다.

국민의힘 주진우 의원은 2일 국회에서 기자회견을 열고 “지난 대선 총 109곳에서 투표자수를 고의 조작한 것이 드러났다”며 “이것은 빙산의 일각”이라고 주장했다. 투표자수의 조작 가능성이 큰 사례로 시간 단위 투표자수가 100명 단위로 일괄 증가한 경우와 수 시간 동안 투표자수가 0명을 유지하거나 1∼2명만 증가한 경우 등을 제시했다.

국민의힘 주진우 의원이 2일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 지난해 제21대 대선 당시 일부 투표소에서 투표자 수가 정확히 100명씩 증가하거나 일정 시간 동안 한 명도 증가하지 않은 것으로 확인돼 선거관리위원회의 고의 조작이 의심된다고 주장하고 있다. 연합뉴스

주 의원은 “서울 서대문구 홍은2동 투표소 3곳에서는 매시간 투표자수를 100명 단위로 임의로 지어내 허위로 입력했다”며 “오전 7시 100명, 8시 100명, 9시 100명, 10시 200명, 11시 100명, 12시 200명, 13시 200명 등 투표자수가 11시간 연속 100명 단위로 증가했다”고 설명했다. 그러면서 “여기가 무슨 북한이냐. 서버에 허위 입력한 것이 분명하다”고 지적했다.

주 의원은 “갑자기 일정 시간 투표자수가 1명도 증가하지 않은 투표구도 90곳에 이른다”며 “경기 오산시 남촌1투표구에서는 1시간 동안 259명이 증가한 뒤 3시간 동안 단 한 명도 늘지 않았다”고 말했다. 주 의원은 이어 “2시간 이상 1명 또는 2명만 증가한 투표구도 14곳”이라고 밝혔다.

주 의원은 “이번 지방선거에 이어 지난 대선까지 투표자수를 서버에 고의로 허위 입력한 것은 조직적·습관적인 범죄행위라는 뜻”이라며 “검경 합동수사본부는 특검이 발족할 때까지 신속한 강제수사로 증거를 최대한 확보해야 하고, 법원은 제 식구 감싸기식 영장 기각을 해선 안 된다”고 목소리를 높였다.

그는 기자회견을 마친 뒤 기자들과 만나 “올림픽공원 재검표를 할 것이 아니라 선관위 전산 서버부터 여야 합의로 재검증할 것을 더불어민주당에 역제안한다”며 “지난 대선과 총선에 이르기까지 고의로 데이터를 허위 입력한 부분부터 검증하는 것이 순서”라고 주장했다.

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