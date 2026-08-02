양산 등 경남 '극한폭염' 원인은…"기온상승 최적조건 갖춰져"

연일 최고기온이 40도를 넘는 양산 등 경남 내륙지역의 '극한폭염'은 '기온 상승에 최적 조건'이 갖춰졌기 때문이라는 기상청 분석이 나왔다.



기상청은 2일 경남 내륙지역 폭염 주요 원인으로 우선 북태평양고기압과 티베트고기압이 이중으로 한반도를 덮은 상황을 꼽았다.

경남 양산지역 기온이 41.4도까지 오른 지난 7월 31일 양산시 물금읍 양산워터파크 분수대에서 시민이 물놀이하고 있다. 연합뉴스

대기 중하층에 덥고 습한 북태평양고기압이 우리나라 부근에서 정체했고, 이에 하층으로 고기압 가장자리를 타고 고온다습한 서·북서풍이 지속해서 불어 들었다.



장마가 끝난 뒤엔 대기 상층으로 티베트고기압까지 확장해 들어오면서 '고기압권 내 승온 효과'까지 더해졌다.



고기압권 내에서는 기류가 하강하면서 단열(외부와 열 교환이 차단)된 상태에서 공기가 하강하면서 압력의 증가로 공기덩어리 부피가 줄고 밀도는 높아져 온도가 오르는 현상이 발생한다.



하층에서 부는 고온다습한 북서풍은 특히 경남의 기온을 올렸는데, 영남알프스 등 산맥을 넘으며 한층 뜨거워진 채 불어 들었기 때문이다. 푄현상이 발생한 것이다.



푄현상은 공기가 산을 넘으면서 고온건조해지는 현상을 말한다.



습윤한 공기가 산기슭을 타고 오르면 고도가 100ｍ 높아질 때마다 기온이 0.5∼0.6도 떨어진다. 기온이 낮아지면서 공기 중 수증기는 응결해 땅으로 떨어진다.

부산 한낮 기온이 39도까지 올라갈 것으로 예보된 지난 7월 30일 휴가철로 붐벼야 할 부산 수영구 광안리해수욕장 백사장이 기록적인 폭염으로 비교적 한산한 모습이다. 연합뉴스

수증기가 빠져 건조해진 공기가 산기슭을 타고 내려갈 때는 고도가 100ｍ 낮아질 때마다 기온이 1.0도 정도 오른다. 그러면서 산을 넘은 바람이 불어 드는 지역, 풍하측은 고온 건조한 바람을 맞게 된다.



양산은 가지산, 신불산, 매봉산, 천성산, 금정산 등 산으로 둘러싸인 분지여서 한 번 들어온 열이 잘 빠져나가지도 않았다.



우리나라 동쪽 지역은 계절적으로 태양의 고도가 높은 시기에 맑은 날씨가 지속하면서 일사량도 많았다. 양산의 지난달 합계 일사량은 582.49MJ/㎡로 평년 7월 일사량(428.7MJ/㎡)보다 약 36% 많은 수준이었다.

부산 서부·중부에 폭염중대경보가 발효된 지난 7월 30일 부산 수영구 광안리해수욕장에서 한 외국인이 쿨링포그를 맞으며 물을 마시고 있다. 연합뉴스

경남 쪽은 장마 때 비가 적게 내려 땅이 마른 점도 기온 상승을 부추긴 요인이다.



양산과 가까운 경남 진주의 농업관측소 토양 수분을 보면 평년 26.3%에 그쳤다.



양산 일최고기온은 지난달 29일부터 40도를 넘었고, 지난달 31일과 이달 1일에는 각각 41.4도와 41.6도까지 오르면서 기상청이 기온 등 순위를 관리하는 97개 기후 통계 관측 지점 기준 국내 122년 기상관측 역사상 최고기온 기록을 연이틀 경신했다.



이날도 양산 기온은 41도까지 오를 전망이다.



만약 양산 일최고기온이 닷새 연속 40도를 넘으면 이 역시 국내 기상관측 사상 초유의 일이 된다.

<연합>

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