“소화제 달고 사는 50대”…매일 먹는 ‘이 5가지’부터 줄이세요

“소화제 달고 사는 50대?”

50대에는 활동량과 식습관 변화가 겹치면서 혈압·혈당·체중 관리의 중요성이 커진다. 클립아트코리아

점심만 먹고 나면 속이 더부룩하다. 예전에는 튀김 한 접시를 비우고 달콤한 음료까지 마셔도 거뜬했지만, 요즘은 속쓰림과 피로감이 함께 밀려온다.

먹는 양은 비슷한데 허리둘레는 늘고, 건강검진 결과지의 혈압과 혈당도 정상 범위를 아슬아슬하게 오간다. 불편할 때마다 소화제를 찾지만 정작 매일 먹는 음식은 그대로인 경우가 적지 않다.

50대가 됐다고 신진대사가 갑자기 크게 떨어지는 것은 아니다. 최근 국제학술지 ‘사이언스’에 발표된 연구에서는 체격과 체성분을 고려한 총에너지 소비량이 대체로 20세부터 60세까지 안정적으로 유지됐다.

중년에는 활동량과 근육량이 줄기 쉽고, 오랜 식습관이 건강에 미친 영향도 본격적으로 나타날 수 있다.

질병관리청 국민건강영양조사에 따르면 2024년 국내 19세 이상 성인의 고혈압 유병률은 남자 26.3%, 여자 17.7%였다.

소화불량과 혈압·혈당 이상을 모두 하나의 원인으로 설명할 수는 없다. 다만 기름지고 짜고 단 음식을 자주 먹는 습관은 속을 불편하게 할 뿐 아니라 체중 증가와 혈압·혈당 상승 위험까지 키울 수 있다.

반복되는 몸의 이상 신호를 따로 떼어 보기보다 매일 식탁에 오르는 음식부터 돌아봐야 하는 이유다.

◆튀김, 더부룩한 속에 기름 붓는다

갓 튀긴 치킨과 감자튀김은 입맛을 당기지만 지방과 열량 섭취량을 빠르게 늘린다. 특히 기능성 소화불량이 있는 사람은 지방이 많은 음식을 먹은 뒤 더부룩함이나 메스꺼움, 식후 불편감이 심해질 수 있다.

튀긴 음식을 먹는다고 곧바로 질병이 생기는 것은 아니다. 관건은 섭취량과 빈도다. 튀김을 야식으로 자주 먹거나 술까지 곁들이면 하루 섭취 열량이 급격히 늘어나 체중은 물론 혈압과 혈당 관리도 어려워질 수 있다.

같은 닭고기나 생선이라도 튀기는 대신 굽거나 찌면 기름 섭취를 줄일 수 있다. 에어프라이어나 오븐을 사용할 때도 기름을 많이 두르거나 고열에 지나치게 오래 익히지 않는 것이 좋다.

◆흰쌀밥·흰 빵, 양보다 ‘반복’이 문제

흰쌀밥과 흰 빵, 일반 면처럼 정제된 탄수화물은 도정·가공 과정에서 식이섬유가 줄어든다. 한꺼번에 많이 먹으면 식후 혈당이 빠르게 오를 수 있고 포만감도 오래가지 않는다.

아침에는 흰 빵, 점심에는 흰쌀밥, 저녁에는 면을 먹는 식단이라면 정제 탄수화물의 비중이 지나치게 높아질 수 있다. 탄수화물을 무조건 끊기보다 종류와 양을 바꾸는 것이 현실적이다.

흰쌀밥에 현미나 보리, 귀리, 콩을 섞고 흰 빵은 통밀 함량이 높은 제품으로 바꾸면 된다. 면을 먹을 때는 면의 양을 줄이고 채소와 달걀, 두부, 살코기 같은 단백질 식품을 곁들이는 것이 좋다.

◆단 음료, 배는 안 차는데 당류는 쌓인다

식후에 마시는 탄산음료와 달콤한 커피, 가당 차는 포만감은 크지 않은데 당류와 열량은 빠르게 늘린다. 습관처럼 마시면 체중과 중성지방, 지방간 관리에 불리할 수 있다.

2025년 유럽소화기학회 학술대회에서 공개된 연구에서는 영국 바이오뱅크 참가자 12만3788명을 중앙값 10.3년간 추적했다. 하루 250g을 초과해 당 함유 음료를 마신 사람은 거의 마시지 않은 사람보다 대사이상 지방간질환의 상대위험이 50% 높았다.

저당·무당 감미 음료를 같은 양보다 많이 마신 집단도 상대위험이 60% 높게 나타났다. 다만 이번 연구는 관찰연구인 데다 학회 발표 단계로, 정식 논문 심사를 거친 전체 결과는 아직 공개되지 않았다. 따라서 해당 음료가 지방간을 직접 유발한다고 단정하기는 어렵다. 체중과 운동량, 전반적인 식습관 등 다른 생활 요인이 결과에 영향을 미쳤을 가능성도 있다.

그렇더라도 물을 단 음료로 대신할 이유는 없다. 평소에는 물이나 무가당 차를 마시고, 달콤한 음료는 ‘제로’ 표시와 관계없이 마시는 횟수부터 줄이는 것이 좋다.

◆싱겁게 먹는다는데…국물까지 비우면 소용없다

“집에서는 싱겁게 먹는다”고 생각해도 찌개와 면 국물, 김치, 젓갈, 장아찌가 자주 오르면 나트륨 섭취량은 쉽게 늘어난다.

식품의약품안전처가 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 2023년 우리 국민의 하루 평균 나트륨 섭취량은 3136㎎이었다. 세계보건기구 권고량인 하루 2000㎎의 약 1.6배다.

나트륨 섭취량의 절반 이상은 면·만두류, 김치류, 국·탕류, 볶음류, 찌개·전골류에서 나왔다. 면을 다 먹은 뒤 국물까지 마시거나 찌개에 밥을 말아 먹는 습관만 바꿔도 섭취량을 줄일 수 있다.

미국 연구진이 50~75세 성인 213명을 대상으로 진행한 임상시험에서는 저나트륨 식단을 일주일간 먹었을 때 수축기 혈압이 평소 식단보다 평균 6㎜Hg 낮아졌다.

연구에 사용된 저나트륨 식단은 하루 약 500㎎으로 매우 엄격했다. 일반인이 이를 그대로 따라 하기보다 국물을 남기고 가공식품과 절임식품을 줄이는 것부터 시작하는 게 현실적이다.

◆햄·소시지, 간편하지만 매일 먹지는 말아야

햄과 소시지, 베이컨, 육포 등 가공육은 조리가 간편해 아침 식사나 술안주로 자주 선택된다. 그러나 제품에 따라 나트륨과 포화지방이 많고, 장기간 많이 섭취하면 대장암 위험도 높아질 수 있다.

세계보건기구 산하 국제암연구소는 가공육을 사람에게 암을 일으킨다는 근거가 충분한 ‘1군 발암요인’으로 분류했다. 분석 대상 연구에서는 가공육을 매일 50g씩 먹을 때 대장암의 상대위험이 약 18% 높아졌다.

담배와 같은 1군에 속한다고 해서 위험의 크기까지 같다는 의미는 아니다. 해당 분류는 암을 일으킨다는 근거의 강도를 뜻한다. 한두 번 먹었다고 바로 문제가 생기는 것도 아니지만, 매일 식탁에 올리는 습관은 피할 필요가 있다.

아침마다 햄이나 소시지를 먹는다면 달걀과 두부, 콩, 생선 등으로 번갈아 바꾸는 것이 좋다. 가공육을 먹을 때는 국이나 찌개, 김치처럼 짠 반찬을 함께 많이 먹지 않도록 조절한다.

◆소화제로 버티지 말고 식탁부터 바꿔야

50대 이후 식단 관리는 특정 음식을 모조리 끊는 데 있지 않다. 자주 먹는 음식의 종류와 조리법, 섭취 횟수를 하나씩 바꾸는 것이 오래간다.

튀김은 구이나 찜으로, 흰쌀밥은 잡곡밥으로, 탄산음료는 물이나 무가당 차로 바꾸면 된다. 국물과 절임식품은 줄이고 채소와 콩류, 생선, 견과류, 통곡물은 꾸준히 챙긴다.

튀김과 단 음료, 짠 음식, 가공육의 섭취를 줄이고 통곡물·채소·단백질을 고루 챙기는 것이 중년 건강관리에 도움이 된다. ChatGPT 생성 이미지

반복되는 소화불량을 단순히 나이 탓으로 돌려서는 안 된다. 음식을 삼키기 어렵거나 이유 없이 체중이 줄고, 심한 통증·반복적인 구토·토혈·흑색변·황달 등의 증상이 나타난다면 소화제로 버티지 말고 진료를 받아야 한다.

오늘 먹은 한 끼가 당장 몸을 바꾸지는 않는다. 그러나 같은 선택이 매일 쌓이면 이야기는 달라진다. 50대 이후의 건강을 가르는 것은 거창한 보양식이 아니다.

튀김 대신 구이를 고르고, 국물을 덜 먹고, 단 음료 대신 물을 마시는 일상의 작은 선택일 수 있다. 결국 지방간 위험을 가르는 것은 오늘 한 잔의 음료가 아니라, 매일 반복되는 선택과 생활 습관이다.

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