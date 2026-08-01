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김민석, 민주당 충청권 경선 1위…2위 정청래와 0.4%p차

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변세현 기자 3hyun@segye.com

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더불어민주당 전당대회의 첫 승부처인 충청에서 김민석 후보가 45.05%를 얻으며 1위를 기록했다.

 

민주당은 1일 대전컨벤션센터에서 대전·세종 순회경선 합동연설회를 진행한 뒤 충청권(대전·세종·충남·충북) 권리당원 투표 결과를 발표했다.

더불어민주당 당권 주자인 김민석 의원이 1일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 당원들에게 인사하고 있다. 뉴스1
더불어민주당 당권 주자인 김민석 의원이 1일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 당원들에게 인사하고 있다. 뉴스1

투표 결과 김 후보가 3만632표(45.05%)를 얻어 1위를 차지했다. 정청래 후보는 3만329표(44.61%), 송영길 후보는 7027표(10.34%)로 뒤를 이었다. 김 후보와 정 후보의 표 차는 303표, 득표율 격차는 0.45%포인트였다.

 

최고위원 경선에서는 최민희 후보가 3만384표(22.35%)로 1위를 차지했다. 이어 박선원(16.71%)·한민수(14.14%)·서미화(13.62%)·김용(12.54%) 후보가 당선권인 5위 안에 이름을 올렸다.

 

이성윤 후보는 10.91%, 임미애 후보는 6.05%, 김영호 후보는 3.69%를 각각 기록했다.

 

민주당은 2일 부산·울산·경남에서 두 번째 순회경선 결과를 발표한다. 차기 당대표와 최고위원 5명은 오는 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 최종 확정된다.


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