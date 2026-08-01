[속보] ‘관저 이전 개입 의혹’ 윤한홍 의원 종합특검 첫 출석…“나와 무관”

대통령실 관저 이전 과정에서 무자격 공사업체 선정에 부당하게 관여한 의혹을 받는 국민의힘 윤한홍 의원이 1일 종합특검에 출석해 조사를 받고 있다.

대통령실 관저 이전 공사 비위 의혹을 받는 국민의힘 윤한홍 의원이 1일 직권남용 혐의 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 과천 종합특검 사무실로 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

법조계에 따르면 권창영 2차 종합특검팀은 이날 오전 10시부터 윤 의원을 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다. 지난 3월 ‘1호 강제수사’로 윤 의원에 대한 압수수색을 벌인 지 약 5개월 만에 이뤄진 첫 피의자 조사다.

윤 의원은 이날 오전 9시 30분께 특검 사무실에 출석하며 취재진에게 “관저 공사는 인수위가 끝나고 취임 후 이뤄진 일”이라며 “나와는 관련이 없다”고 혐의를 전면 부인했다.

윤 의원은 윤석열 정부 당시 청와대 이전 태스크포스(TF) 팀장을 맡아 관저 이전을 총괄하며, 부지 변경 및 공사 업체 선정 과정에 개입한 혐의를 받고 있다. 특검팀은 2022년 4월 윤 의원이 김건희 여사와 3차례에 걸쳐 관저 후보지를 사전 답사한 뒤 당초 육군참모총장 공관에서 외교부 장관 공관으로 대상지가 변경된 경위를 집중적으로 추궁하고 있다.

특히 특검은 김 여사가 이전을 지시한 무렵, 윤 의원이 김오진 전 국토교통부 1차관에게 김 여사와 친분이 있는 무자격 인테리어 업체 ‘21그램’이 공사를 맡도록 지시한 것으로 의심하고 있다. 21그램은 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠의 전시회를 후원하고 사무실 설계·시공을 맡았던 곳으로 알려져 있다.

종합특검은 이번 윤 의원에 대한 조사를 바탕으로 관저 이전 의혹의 윗선 지시 여부를 규명하고 수사에 속도를 낼 방침이다.

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