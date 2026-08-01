안유진·이영지, 카리나와 식사 약속 있었다…‘우주떡집’서 밝혀진 뜻밖의 식사자리

그룹 ‘아이브’ 안유진과 가수 이영지가 ‘에스파’ 카리나와 함께한 식사 자리가 예능을 통해 공개됐다. 요리 경연을 앞두고 지인에게 도움을 받은 것이 아니냐는 의심을 받은 가운데, 두 사람은 프로그램 미션과는 무관하게 잡힌 약속이었다고 해명했다.

그룹 ‘아이브’ 안유진과 가수 이영지가 ‘에스파’ 카리나와 함께한 식사 자리가 예능을 통해 공개됐다. 요리 경연을 앞두고 지인에게 도움을 받은 것이 아니냐는 의심을 받은 가운데, 두 사람은 프로그램 미션과는 무관하게 잡힌 약속이었다고 해명했다. tvN Joy

31일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘우주떡집’ 첫 회에서는 이은지, ‘오마이걸’ 미미, 이영지, ‘아이브’ 안유진이 ‘우주떡집’ 지구 1호점 개점을 앞두고 메인 셰프 자리를 놓고 경쟁하는 모습이 그려졌다.

이날 네 사람은 본격적인 요리 대결에 앞서 서로가 개인적인 인맥을 활용해 요리 조언을 얻었을 가능성을 제기하며 견제에 나섰다. 가장 먼저 의심을 받은 인물은 이은지였다. 김풍에게 요리 관련 도움을 받은 것이 아니냐는 의혹이 제기된 것.

이에 이은지는 김풍은 셰프가 아니라 작가라고 설명했다. 그러면서 오히려 이영지와 안유진을 향해 의심의 시선을 돌렸다. 그는 “너희들은 ‘나폴리 맛피아’ 선생님한테 갔다며”라며 사전에 경연을 준비한 것이 아니냐는 취지로 몰아붙였다. 이에 미미는 “나만 정당하다”, “나만 떳떳하다”고 덧붙였다.

이은지는 두 사람에게 미리 정보를 얻기 위해 찾아간 것이 아니냐고 캐물었다. 그러자 이영지와 안유진은 즉각 부인했다. 두 사람은 권성준이 운영하는 식당에 방문한 것은 경연을 준비하기 위한 목적이 아니라 단순히 함께 식사를 하기 위해서였다고 설명했다.

이영지는 당시 자리에서도 “너 뭐 할 거냐”라며 서로 경쟁심을 드러내며 기싸움을 벌였을 뿐, 경연에 사용할 메뉴조차 결정되지 않은 상황이었다고 밝혔다. 즉 ‘우주떡집’ 메인 셰프 선발전을 염두에 두고 사전에 요리 정보를 얻으러 간 자리는 아니었다는 설명이다.

나영석 PD 역시 이들의 만남이 이번 경연을 위한 사전 준비였던 것 아니냐며 거듭 확인했다. 이에 안유진은 식사를 하기 위한 약속을 먼저 잡았고, 식당에 방문하기 며칠 전 미션을 전달받았다고 설명했다.

프로그램 출연을 위해 식사 약속을 만든 것이 아니라 이미 잡혀 있던 일정이었다는 점을 강조한 셈이다. 그러면서 “뭐 질문 정도?”라며 자문을 구할 수 있을지 여부를 물었다고 덧붙였다.

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