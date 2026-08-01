7월 수출 989억달러로 1년 전보다 62.8％↑…역대 2위

한국의 지난달 수출액이 1천억달러에 육박하며 호조세를 이어갔다.



주력 품목인 반도체가 두 달 연속 400억달러를 상회하는 실적을 내며 수출을 견인한 가운데, 무역수지도 지난달에 이어 300억달러를 넘어섰다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스

산업통상부는 7월 수출액이 988억9천만달러로 전년 동기 대비 62.8% 증가했다고 1일 밝혔다.



사상 처음으로 월 1천억달러를 돌파한 6월(1천22억5천만달러)에 이은 월 기준 역대 2위다.



반도체 수출은 179% 증가한 410억1천만달러로 역시 역대 월 수출 2위를 기록했다. 1위는 6월의 448억달러이다.



반도체는 애플의 중국 메모리반도체 탑재 가능성, 중국의 새로운 인공지능(AI) 모델 발표 등에도 불구하고 고정가격 상승세가 지속되면서 견조한 흐름을 이어갔다.



IT 전 품목 수출도 플러스를 기록했다.



컴퓨터 수출액은 404.0% 급등한 47억9천만달러로 집계됐다.



빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 확대 기조가 유지되면서 기업용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 수요 증가가 지속됐다.



무선통신기기 수출액은 갤럭시 S26 등 프리미엄 제품 판매 호조에 힘입어 18억1천만달러(51.0%↑), 디스플레이는 아이폰 울트라(폴더블) 등 신제품 물량을 독점하면서 16억1천만달러(2.4%↑)를 기록했다.



20대 주력 수출 품목 중 7월에는 가전을 제외한 19개 품목 수출이 증가한 것으로 나타났다.



지역별로는 9대 주요 수출지역 중 독립국가연합(CIS)를 제외한 8개 지역에서 수출이 증가했다.



대(對) 중국 수출은 96.2% 증가한 216억8천만달러로 2개월 연속 200억달러를 초과했고, 대미 수출은 174억3천만달러로 69% 늘었다.



반도체·선박 등 주력 품목이 선전하면서 아세안 수출은 73.7% 늘어난 188억달러, 유럽연합(EU) 수출은 55.7% 증가한 93억8천만달러로 모두 역대 최대 실적을 경신했다.



중동전쟁의 영향으로 감소세를 보이던 대중동 수출액도 18억3천만달러로 24.7% 증가했다. 자동차 수출이 부진했으나 일반기계·석유화학·무선통신기기 등이 좋은 실적을 냈다.



7월 수입은 26.5% 증가한 685억6천만달러로, 무역수지는 303억2천만달러 흑자를 기록했다.



1∼7월 누적 수지는 1천680억달러 흑자로 지난해 같은 기간 대비 1천341억달러 증가했다.

<연합>

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