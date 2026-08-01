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7월 수출 989억달러로 1년 전보다 62.8％↑…역대 2위

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반도체 수출 410억달러로 두달째 400억달러대
주력품목 20개 중 19개 수출 증가…무역수지 303억달러 흑자

한국의 지난달 수출액이 1천억달러에 육박하며 호조세를 이어갔다.

주력 품목인 반도체가 두 달 연속 400억달러를 상회하는 실적을 내며 수출을 견인한 가운데, 무역수지도 지난달에 이어 300억달러를 넘어섰다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스
경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스

산업통상부는 7월 수출액이 988억9천만달러로 전년 동기 대비 62.8% 증가했다고 1일 밝혔다.

사상 처음으로 월 1천억달러를 돌파한 6월(1천22억5천만달러)에 이은 월 기준 역대 2위다.

반도체 수출은 179% 증가한 410억1천만달러로 역시 역대 월 수출 2위를 기록했다. 1위는 6월의 448억달러이다.

반도체는 애플의 중국 메모리반도체 탑재 가능성, 중국의 새로운 인공지능(AI) 모델 발표 등에도 불구하고 고정가격 상승세가 지속되면서 견조한 흐름을 이어갔다.

IT 전 품목 수출도 플러스를 기록했다.

컴퓨터 수출액은 404.0% 급등한 47억9천만달러로 집계됐다.

빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 확대 기조가 유지되면서 기업용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 수요 증가가 지속됐다.

무선통신기기 수출액은 갤럭시 S26 등 프리미엄 제품 판매 호조에 힘입어 18억1천만달러(51.0%↑), 디스플레이는 아이폰 울트라(폴더블) 등 신제품 물량을 독점하면서 16억1천만달러(2.4%↑)를 기록했다.

20대 주력 수출 품목 중 7월에는 가전을 제외한 19개 품목 수출이 증가한 것으로 나타났다.

지역별로는 9대 주요 수출지역 중 독립국가연합(CIS)를 제외한 8개 지역에서 수출이 증가했다.

대(對) 중국 수출은 96.2% 증가한 216억8천만달러로 2개월 연속 200억달러를 초과했고, 대미 수출은 174억3천만달러로 69% 늘었다.

반도체·선박 등 주력 품목이 선전하면서 아세안 수출은 73.7% 늘어난 188억달러, 유럽연합(EU) 수출은 55.7% 증가한 93억8천만달러로 모두 역대 최대 실적을 경신했다.

중동전쟁의 영향으로 감소세를 보이던 대중동 수출액도 18억3천만달러로 24.7% 증가했다. 자동차 수출이 부진했으나 일반기계·석유화학·무선통신기기 등이 좋은 실적을 냈다.

7월 수입은 26.5% 증가한 685억6천만달러로, 무역수지는 303억2천만달러 흑자를 기록했다.

1∼7월 누적 수지는 1천680억달러 흑자로 지난해 같은 기간 대비 1천341억달러 증가했다.

<연합>


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