호르무즈 해협 지원 관련 靑 “美, 구체적 요구 하지 않고 있어…다양한 가능성 검토 단계”

위성락 국가안보실장이 31일(현지시간) 호르무즈 해협 안정화를 위한 지원 문제와 관련해 “미국 측과 협의가 진행 중이긴 하지만 미국 측이 구체적으로 뭔가를 요구하고 있지는 않다”며 “다양한 가능성을 검토하는 단계”라고 밝혔다.

위 안보실장은 이날 아르헨티나 현지에서 진행한 브리핑에서 미국 측의 호르무즈 해협 관련 군 자산 파견 요청 문제에 관한 질문을 받고 “우리가 할 수 있는 영역에 대해 (미국 측이) 타진하는 정도의 협의”라고 답했다. 위 실장은 “우리는 (미국 측으로부터의) 협의에 응하며 내부적으로 여러 가능성을 검토하고 있다”며 “(사안에 따라) 국회 혹은 여론과 공감대를 이뤄갈 일도 남아있긴 하다”고 말했다.

위 실장은 그러면서 “정부는 호르무즈 자유 통항은 우리 경제와 안보에 있어서도 중요한 이해관계가 있는 사안인 만큼, 적극 참여하고 기여해야 한다는 판단 아래 우리가 할 수 있는 옵션을 검토하는 상황”이라고 부연했다.

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