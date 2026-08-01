“복숭아 30% 할인에 여행비도 아낀다”…8월 첫 주말 유통가 행사 풍성

8월 첫 주말을 맞아 유통업계가 장보기 할인부터 국내 여행 프로모션, 체험형 팝업스토어까지 다양한 행사를 선보인다.

신세계백화점 제공

대형마트와 이커머스는 제철 과일과 간편식, 휴가 상품 가격을 낮춰 실속 소비 수요를 공략한다. 백화점은 캐릭터와 뷰티, K팝, 캠핑 콘텐츠를 앞세워 휴가철 고객 잡기에 나섰다.

1일 업계에 따르면 SSG닷컴은 오는 5일까지 여름 제철 프리미엄 복숭아를 예약 판매한다. 예약 상품은 6일부터 순차적으로 배송된다.

판매 상품은 ‘SSG 프리미엄 거반도 납작복숭아’ 1.2㎏과 ‘고당도 천중도 복숭아’ 2㎏이다. 천중도 복숭아는 당도 12브릭스 이상 상품만 선별했다. 거반도 납작복숭아는 국내산 상품으로 1.2㎏ 단위로 판매되고 있다.

사전예약 고객에게는 30% 할인 혜택을 제공한다. 멤버십 ‘쓱7클럽’ 회원은 대상 상품 구매액의 7%를 SSG머니로 적립받을 수 있다. 다만 실제 적립액과 적용 여부는 쿠폰·카드 할인 및 상품별 조건에 따라 달라질 수 있다.

롯데마트는 2일까지 ‘통큰데이’를 열고 신선식품과 가공식품을 할인 판매한다.

행사카드로 결제하면 ‘요리하다 무안양파 소불고기’를 55% 할인받을 수 있다. 닭볶음탕용 닭과 삼계탕, 양념육 등도 최대 40% 할인한다.

샤인머스캣과 후무사 자두를 특가에 내놓고, 냉동 피자와 핫도그는 2개 이상 구매하면 절반 가격에 판매한다. 아이스크림은 10개 이상 구매 시 50% 할인한다.

주말 한정 행사도 마련했다. 1일에는 봉지라면, 2일에는 컵라면 전 품목을 각각 2개 구매하면 1개를 더 주는 ‘2+1’ 방식으로 판매한다.

롯데온은 한국관광공사와 함께 러닝과 여행을 결합한 ‘런트립 할인: 온(ON)’ 기획전을 진행한다.

런트립은 여행지에서 달리기를 즐기거나 마라톤·러닝 행사에 참여하는 여행 방식이다. 서울·인천·경기를 제외한 지역에서 1박 이상 머물며 러닝 프로그램과 지역 관광을 함께 즐길 수 있는 상품으로 구성됐다.

전남 섬 지역을 달리는 ‘섬티아고 12사도 순례길’, 제주 ‘마라도 사일런트 런트립’, 강원도 송지호둘레길과 영랑호 등을 둘러보는 러닝 여행 등이 대표 상품이다.

행사 기간 최대 5만원까지 할인되는 30% 전용 쿠폰을 제공한다. 롯데온 즉시 할인 5%와 결제 할인 5%도 마련했다. 행사는 11월 말까지 이어지며 정부 지원 예산이 소진되면 조기 종료될 수 있다.

백화점들은 향기와 뷰티, 캐릭터, K팝 등 체험 요소를 강화한 팝업스토어를 잇달아 선보인다.

현대백화점 무역센터점에서는 이탈리아 리큐르 브랜드 ‘아페롤’ 팝업을 열고 칵테일과 페어링 메뉴를 판매한다.

더현대 서울에서는 바디케어 브랜드 ‘르뷔’ 팝업을 운영한다. 제품 구매 고객에게 파우치와 샘플 등을 증정한다. 판교점에서는 ‘플레이인더박스’ 팝업을 통해 토이스토리 캐릭터 상품을 선보인다.

신세계백화점은 강남점에서 오는 16일까지 럭셔리 웰빙 브랜드 ‘반얀트리 에센셜’ 팝업스토어를 운영한다. 반얀트리 스파의 분위기를 담은 아로마 오일과 바디케어, 홈 프래그런스 제품 등을 판매하고 구매 금액에 따라 에센셜 오일과 마사지 오일을 증정한다.

롯데백화점은 잠실점을 중심으로 K팝과 캐릭터, 캠핑 콘텐츠를 내세운 팝업을 진행한다.

잠실점 에비뉴엘에서는 걸그룹 ‘이즈나’와 베이커리 브랜드 ‘프랑스루브르바게트’가 협업한 ‘이즈나 아틀리에’를 열고 한정 메뉴와 포토카드 등을 선보인다.

롯데월드몰 지하 1층에서는 오는 5일까지 유통업계 단독으로 ‘블랙핑크×다마고치’ 팝업스토어를 운영한다. 블랙핑크 멤버들의 캐릭터를 담은 한정판 다마고치와 인형 키링, 의류와 가방 등 협업 상품 28종을 판매한다.

잠실 팝업에서만 판매하는 인형 키링도 마련했다. 당일 구매 고객에게는 한정판 포토카드를 선착순으로 증정하고 캐릭터와 사진을 찍을 수 있는 포토부스도 운영한다.

캠핑 유튜버 ‘리랑 온에어’의 브랜드 ‘누크피터’ 팝업은 롯데월드몰 지하 1층에서 오는 5일까지 진행된다. 롯데백화점 공식 행사 안내에도 운영 기간이 7월 23일부터 8월 5일까지로 표시돼 있다.

유통업계는 휴가철 장바구니 부담을 낮추는 가격 할인과 매장에서 직접 즐길 수 있는 체험 콘텐츠를 동시에 강화하고 있다. 가격만 낮춰서는 고객을 끌어들이기 어려워진 만큼 온라인에서는 실속을, 오프라인에서는 방문할 이유를 앞세운 경쟁이 8월에도 이어질 전망이다.

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