李대통령 "韓, 셰일가스 등 에너지 수출국 아르헨티나 주목"

아르헨티나를 공식 방문한 이재명 대통령은 "이번 방문 기간 (한국과 아르헨티나가) 핵심광물 공급망 협력 양해각서(MOU)를 체결할 것"이라고 밝혔다.



이 대통령은 31일(현지시간) 이날 하비에르 말레이 아르헨티나 대통령과의 정상회담을 앞두고 공개된 스페인어권 통신사인 EFE 통신과의 서면 인터뷰에서 이같이 말했다.

이재명 대통령과 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령이 이재명 대통령이 31일(현지시간) 부에노스아이레스 대통령궁에서 악수를 하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이번 MOU는 핵심광물 공급망 전체에 걸친 협력체계 구축을 목표로 한다면서, 특히 배터리 분야 등에서 선진적 역량을 갖춘 한국은 산업 역량을 통해 광물 자원에 부가가치를 더하려는 아르헨티나에게 최적의 파트너가 될 것이라고 강조했다.



또 포스코의 아르헨티나 법인이 현지에서 운영 중인 '살 데 오로' 프로젝트를 통해 리튬 추출 및 가공, 관련 화합물의 상업적 생산에서 성과를 내고 있다는 점을 양국의 대표적 협력 사례로 제시하기도 했다.



이 대통령은 인터뷰에서 에너지 협력에 대한 기대감도 드러냈다.



아르헨티나는 셰일가스 매장량 세계 2위 국가다.



이 대통령은 "아르헨티나는 주요 셰일 가스전인 '바카 무에르타'(Vaca Muerta)의 생산량 확대를 통해 에너지 수입국에서 수출국으로 변모하고 있으며, 한국은 이에 주목하고 있다"고 말했다.



그러면서 한국 정유회사인 HD현대오일뱅크가 올해 처음으로 아르헨티나산 원유를 구매했다는 점도 소개했다.



이 대통령은 "안정적인 수송 조건을 갖춘 아르헨티나가 변화하는 글로벌 에너지 지형 속에 더 중요한 역할을 할 수 있을 것"이라며 "이번 방문이 양국 에너지 협력의 새로운 출발점이 되길 기대한다"고 밝혔다.

<연합>

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