토요일도 전국 폭염·열대야 계속…“경남권, 극단적 더위”

토요일인 1일에도 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지겠다. 밤 사이 열대야도 계속되겠다.
토요일 아침 최저기온은 21∼28도, 낮 최고기온은 32∼39도로 예보됐다.
기상청은 1일 오전 11시부터 경남 진주·밀양·창녕·의령과 울산 동부에도 폭염중대경보를 발효한다. 폭염중대경보는 최고체감온도가 35도 이상인 상태가 이틀 이상 이어지는 지역에서 최고체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상일 것으로 예상될 때 내려진다.
경남 일부 지역은 최고기온이 39도 이상으로 오르겠다.
기상청은 “경남권에는 폭염중대경보가 발표된 가운데 최고기온이 39도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상된다”며 건강 관리에 주의가 필요하다고 했다.
그 외 전국 대부분 지역도 당분간 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 무덥겠다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해·남해 0.5∼1.0m로 예상된다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지