22시간 동안 하늘에… 2027년 시드니∼런던 직항 도전해볼까

호주 콴타스항공이 최근 호주 멜버른에서 프랑스 툴루즈까지 경유 없는 24시간 비행에 성공했다.

7월30일(현지시간) 영국 가디언 등에 따르면 콴타스 항공은 에어버스 A350-1000ULR 항공기가 지난 27일일 멜버른을 출발, 24시간24분 만인 28일 툴루즈에 무사히 착륙했다. 약 2만3000㎞ 거리를 연료 보급 없이 한 번에 날아간 것이다.

지난달 첫 시험비행에서 툴루즈에서 멜버른까지 19시간12분 보다 이번에 비행시간이 더 늘었다.

상업용 항공기로는 역대 최장 비행 기록이다. 이전 기록은 2005년 보잉 777-200LR 기종이 홍콩과 런던 사이를 비행하며 세운 22시간 42분이었다.

A350-1000ULR의 비행 가상 이미지. 콴타스항공 유튜브 캡처

비행에 투입된 A350-1000ULR 항공기는 장시간 비행을 위해 특별 개조한 것으로, 5300갤런(약 2만ℓ)의 연료를 더 실을 수 있도록 연료탱크를 추가로 설치해 장시간 비행이 가능했다. 콴타스항공이 홈페이지에 공개한 내부도 장시간 비행에 맞춰졌다. 좌석은 일등석과 비즈니스석, 프리미엄 이코노미석, 이코노미석으로 구성됐다. 총 238명이 정원이다.

일등석은 6개의 독립된 방으로, 2m 길이의 평면 침대, 별도의 리클라이닝 안락의자, 1~2인용 식사 및 업무 공간 등을 갖췄다. 이코노미석 좌석은 일반 국제선 이코노미(30∼32인치) 간격보다 넓은 33인치로 제작됐다.

특히 프리미엄 이코노미석과 이코노미석 사이에는 처음으로 기내 웰빙존을 마련했다. 간단한 식음료를 배치했다. 또 모니터에 표시되는 동작을 따라 스트레칭을 할 수 있는 공간도 만들었다.

22시간 비행을 위해 A350-1000ULR 내 마련한 웰빙존 가상 이미지. 식음료를 구비해놓았다. 콴타스항공 사이트 캡처

22시간 비행을 위해 A350-1000ULR 내 마련한 웰빙존 가상 이미지. 모니터 영상을 따라 스트레칭을 할 수 있는 공간이다. 콴타스항공 사이트 캡처

A350-1000ULR 일등석 가상 이미지. 콴타스항공 사이트 캡처

콴타스항공은 A350-1000ULR 항공기 12대를 도입해 2027년 10월부터 시드니∼런던 직항 노선을 매일 운영한다는 계획이다. 시드니와 런던 간 직선거리는 약 1만7000㎞로, 인천과 뉴욕 간 직선거리 약 1만1000㎞보다 훨씬 멀다. 비행시간은 최대 22시간 수준이다.

콴타스항공 측은 “2017년 호주 동부 해안에서 런던과 뉴욕으로 가는 직항편 계획 ‘프로젝트 선라이즈’를 발표했다”며 “이제 여행의 새로운 시대가 열릴 것”이라고 소개했다.

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