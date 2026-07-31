시진핑, AI의 군사적 활용 강화 주문…중국군 현대화 방향 시사

중국 인민해방군 창설 99주년 기념일을 앞두고 시진핑 중국 국가주석이 인공지능(AI)의 군사적 활용을 강조했다.



31일 중국 관영 신화통신에 따르면 중앙군사위원회 주석도 맡고 있는 시 주석은 전날 열린 중국공산당 중앙정치국 집단학습에서 군 현대화를 높은 수준으로 추진해야 한다면서 AI 활용을 강화할 것을 주문했다.

시진핑 중국 국가주석. 로이터연합뉴스



시 주석은 "무인 AI 기술의 군사적 활용을 강화하고 네트워크 정보체계 구축과 운용을 심화해 스마트화한 군사 체계를 점차 구축해야 한다"고 밝혔다.



그러면서 "작전 능력 체계의 통합을 강화하고 실전화 검증·평가를 잘 수행하며 훈련과 전쟁 대비를 착실하게 추진해 국가의 주권과 안보, 발전 이익을 효과적으로 수호해야 한다"고 덧붙였다.



시 주석은 인민해방군이 2012년 이후 현대화와 전투준비 태세 측면에서 "현저한 진전"을 이뤘다고 평가하기도 했다.



다음 달 1일인 창군 99주년을 앞두고 나온 시 주석의 이번 발언은 중국군 현대화가 어떻게 진행되고 있는지를 이례적으로 보여줬다고 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 짚었다.



SCMP는 "시 주석의 메시지에는 중국군이 건군 100주년 현대화 목표에 얼마나 다가가고 있는지에 대한 지도부의 판단이 반영된 것으로 보인다"고 설명했다.



인민해방군은 AI 등 신흥 기술을 군사 체계에 더욱 긴밀히 융합해야 한다고 강조해왔다.



중국군은 2035년까지 국방과 군대의 현대화를 실현하고 2049년까지 세계 최고 수준의 군대로 도약하겠다는 목표를 갖고 있다.



이날 시 주석은 "총구는 영원히 당의 지휘를 따르도록 해야 한다"면서 군 내부 반부패 투쟁을 더욱 심화해야 한다고 재차 촉구하기도 했다



그는 "중대 사업에 대한 감독·관리 체계를 완비해 각종 건설 사업에서 품질, 역량, 청렴성이 확실히 보장되도록 해야 한다"고 강조했다.



중국군 지도부에 대한 강한 반부패 드라이브로 리상푸 전 국방부장과 먀오화 전 중앙군사위원회 정치공작부 주임, 허웨이둥 전 중앙군사위 부주석 등이 잇따라 낙마한 바 있다.



올해 들어서는 장유샤 중앙군사위 부주석과 류전리 중앙군사위 연합참모부 참모장도 당국의 기율 위반 조사 대상에 올랐다.

<연합>

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