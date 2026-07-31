“TSMC 구마모토공장, 지진으로 일주일 멈춰도 3분기 매출 0.03%만 손실”

일본 구마모토현 강진의 영향을 받은 세계 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 업체 TSMC의 일본 구마모토 공장이 일주일간 멈추더라도 올해 3분기 매출에 미치는 영향은 미미할 것이라는 분석이 나왔다.

사진=로이터연합뉴스

31일 중국시보 등 대만 언론에 따르면 대만 IT 매체 디지타임스의 황젠즈 애널리스트는 지난 28일 발생한 규모 7.1의 지진으로 가동이 일시 중단된 구마모토현 기쿠요마치에 있는 1공장(P1)의 생산 재개 상황을 진단했다. 황 애널리스트는 이번 강진으로 구마모토 P1 공장의 대피 기준에 도달해 긴급절차에 따라 근무자 등이 예방 차원에서 내부절차에 따라 외부로 대피했다고 설명했다. 그는 이번 지진으로 건물의 구조적 손실은 발생하지 않았지만, 반도체 생산을 위한 정밀 장비가 진동에 매우 민감해 이번 강진으로 반도체 장비의 보호를 위한 메커니즘이 가동됐다고 덧붙였다. 장비 재가동을 위해서는 안전 확인, 교정, 기준점 재설정 등 여러 절차를 거쳐야 한다. 각종 데이터 테스트 결과가 내부 기준을 통과해야만 공장 재가동에 들어갈수 있다.

황 애널리스트는 “재가동 초기 단계에서는 위험성이 낮은 제품을 먼저 생산해 수율, 결함률 등을 지속적으로 모니터링한다”며 “대부분의 장비가 몇 시간 내에 복구되더라도 완벽한 공정 재개까지는 며칠, 몇 주, 심지어 몇 달이 걸릴 수도 있다”고 지적했다.

TSMC 본사는 현재 엔지니어 등을 일본으로 파견해 관련 장비의 검사와 조정을 지원하고 있으며, 고객사와 납기 등 후속 영향을 평가 중이다.

구마모토현 공장에서 12·16·22·28나노(㎚·10억분의 1m) 공정을 통해 생산하는 차량용 반도체 등은 엄격한 고객사의 인증이 필요해 단기간에 생산 라인을 다른 공장으로 옮길 수 없다.

황 애널리스트는 구마모토 공장의 재가동을 위한 가장 큰 변수는 여진 빈도라고 내다봤다. 그는 또 해당 공장의 실제 월 생산량이 12인치 웨이퍼 약 2만장에 불과하다며 1장당 평균 가격을 3000달러(약 430만원)로 추정할 때 지진으로 인한 매출 손실은 하루 약 200만달러(28억원), 1주일간 약 1400만 달러(201억원)라고 설명했다. 이는 올해 3분기 매출 가이던스인 452억달러(64조9000억원)와 비교하면 매출영향은 약 0.03%로 극히 미미하다고 밝혔다.

한편 리홍위안 전 내정부장은 이번 구마모토 지진을 반면교사 삼아 대만의 방재 대책을 점검해야 한다고 강조했다.

그는 “구마모토에서 발생한 규모 7.1의 강진이 인구와 건물의 밀집도가 높은 대만 수도권 지역에서 동일하게 발생할 경우, 1999년 이전에 지어진 180만채 가운데 최소 3만5000채가 반파 이상의 피해를 볼 것”이라고 경고했다. 이어 “수도 타이베이에서 강진이 발생한 시기가 청대 강희제 시대로, 약 300년 동안 에너지가 축적되어 있다”며 “운에 맡겨서는 안 된다”고 덧붙였다.

대만은 ‘불의 고리’로 불리는 환태평양 지진대에 위치해 지진 발생 빈도가 높다. 1999년 9월 21일 중부 난터우 지역에서 발생한 규모 7.6 지진으로 2415명이 숨졌고, 2024년 4월에도 화롄현 규모 7.2 강진으로 18명이 사망한 바 있다.

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