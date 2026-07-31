소녀시대 유리, 19년 만에 SM 떠난다…“팀 활동은 계속”

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 유리(본명 권유리)가 데뷔 19년 만에 SM엔터테인먼트와의 동행을 마무리한다.

SM엔터테인먼트는 31일 공식 입장을 통해 “당사는 권유리와 심도 있는 논의 끝에 오는 8월 31일 자로 19년간의 동행을 마무리하기로 상호 협의했다”고 밝혔다.

이어 “권유리가 2007년 소녀시대로 데뷔해 전 세계 K-팝 열풍을 선도하고 시대를 대표하는 그룹으로 성장했으며, 배우로서도 빛나는 활약을 펼치는 모든 여정에 함께할 수 있어 소중한 시간이었다”며 “‘올라운더 아티스트’로 눈부신 활약을 보여준 권유리에게 깊은 감사의 마음을 전한다”고 밝혔다.

다만 전속계약 종료와 별개로 소녀시대 활동은 계속된다. SM은 “당사와의 전속계약은 종료되지만 향후 소녀시대로서의 활동은 변함없이 이어나갈 예정”이라며 “새로운 여정을 시작하는 권유리의 앞날을 응원하겠다”고 전했다.

권유리는 2007년 소녀시대로 데뷔했다. 이후 솔로 가수 활동은 물론 배우로 영역을 넓혀 배우로 필모그래피를 쌓았다. 최근에는 소녀시대 다른 멤버들인 효연, 수영과 함께 프로젝트 유닛 '효리수'를 결성했다. 이들은 곧 정식 데뷔곡을 낸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지