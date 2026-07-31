하이닉스 '17년만 상한가', 삼전 26.8%↑…역대최고 상승률

31일 국내 증시에서 반도체 투자심리가 크게 살아나며 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 역대 최고 상승률로 마감, 이번주 낙폭을 사실상 대부분 회복했다.

시가총액 2위인 SK하이닉스는 2009년 이후 약 17년만에 처음으로 상한가로 마감했다.

31일 서울 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피가 장중 한때 18%가 넘는 상승률을 보이고 있다.

이날 유가증권시장에서 삼성전자는 26.81% 오른 26만2천500원, SK하이닉스는 상한가인 29.95%까지 올라 171만8천원에 거래를 마쳤다. 모두 역대 최고 하루 상승률이다.

특히 SK하이닉스는 가격 상승 제한폭이 15%에서 30%로 변경된 2015년 6월 이후 기준으로도 첫 상한가 기록이다.

이로써 두 종목은 지난 3거래일 하락분(삼성전자 -19.34%, SK하이닉스 -29.9%)을 이날 사실상 회복했다. 하이닉스는 94.6%를 회복했고, 삼성전자는 3일간 하락분을 완전히 회복했다.

삼성전자와 SK하이닉스 시총은 전날 대비 각각 무려 327조원, 288조원 늘었다. 이에 삼성전자 시총은 1천530조원을 돌파하며 다시 시총 1조달러 클럽에 진입해 전 세계 12위로 올라섰고, SK하이닉스(1천255조원)도 18위로 올랐다.

외국인과 기관 순매수 1, 2위 모두 두 종목이 차지했다. 외국인은 SK하이닉스와 삼성전자를 3조6천60억원, 2조1천168억원씩 총 5조7천억원 넘게 순매수했다. 기관은 삼성전자를 9천318억원, SK하이닉스를 5천446억원 사들였다.

두 종목의 코스피 내 시총 비중도 전날 46%에서 51%로 다시 커졌고, 코스피 시총도 하루 만에 18% 증가했다.

간밤 마이크로소프트와 아마존 등 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영사)의 호실적이 확인되자 인공지능(AI) 투자에 대한 우려가 확신으로 돌아서며 투심에 불붙은 모습이다.

미국 상장 30개 주요 반도체 종목으로 구성된 필라델피아 반도체지수는 이날 8.19% 급등했다. 특히 마이크론은 18.36%, 샌디스크와 AMD는 각각 25.99%, 13.00%), 인텔은 11.30% 올랐다.

양승수 메리츠증권 연구원은 "AI 수요 확대를 기반으로 하이퍼스케일러들의 클라우드 사업 성장세가 가속화하고 있다"고 평가했다.

또 최근 큰 폭 하락에 따른 매수세도 유입된 것으로 보인다.

이에 두 종목 모두 25% 안팎 상승률로 출발하면서 개장 직후 2분간 단일가 매매로 전환하는 정적 변동성완화장치(VI)가 발동되기도 했다.

특히 SK하이닉스는 전날 최태원 SK그룹 회장의 보통주 3천620주 장내 매수 사실 공시와 간밤 뉴욕증시에서 미국주식예탁증서(ADR) 17.52% 급등 소식에 더욱 탄력받은 것으로 보인다.

최 회장의 주당 취득단가는 가중평균된 결과인 135만3천677원으로 공시돼 약 49억원어치를 보유한 것으로 나타났는데, 이날 SK하이닉스 주가 폭등으로 전날 매수분만 하루 약 13억원의 평가익을 낸 것으로 추산된다.

<연합>

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