애플 "AI 음성비서 시리 많이쓰면 이용료 매길수도"

아이폰 제조사 애플이 인공지능(AI) 기능을 업데이트한 음성비서 '시리' 사용자에게 이용료 부과 가능성을 시사했다고 미국 인터넷 매체 악시오스가 30일(현지시간) 보도했다.



팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 이날 4∼6월 실적 발표 전화회의(콘퍼런스콜)에서 "향상된 음성비서 서비스 기능을 제공하기 위해 발생하는 비용 문제를 해결하기 위한 계획을 진행 중"이라며 시리 기능을 많이 사용하는 이용자에게 이용료를 부과할 수 있다는 점을 시사했다.

애플이 업그레이드된 음성비서 시리를 쓰는 만큼 이용료를 부과할 수도 있다는 것을 확인한 것은 이번이 처음이다.



쿡 CEO는 "시리를 많이 쓰고 싶어 하는 사람들이 있다고 믿는다"면서 유료 클라우드 서비스인 아이클라우드 플러스(iCloud+)를 업그레이드할 것이라고 말했다.



애플 측은 또 차기 운영체제(iOS)에 탑재될 홈(home) 보안 기능을 이용하기 위해서는 유료 아이클라우드 서비스를 구독해야 한다고 했다고 밝혔다.



앞서 애플은 지난 6월 미국에서 열린 연례 개발자 회의에서 AI 기능이 대폭 업그레이된 시리 서비스를 발표했다.



업그레이드된 시리 베타 서비스는 이번 달부터 시작됐고, 올해 가을 새 아이폰 출시에 맞춰 새 시리 서비스가 본격적으로 제공된다.

<연합>

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