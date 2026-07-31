경남 양산 기온 ‘41.4’도까지 올라…사흘 연속 40도대

31일 경남 양산 기온이 41.4도까지 오르면서 이 지역에서 기상관측을 시작한 이래 최고치를 또 갈아치웠다. 이날 오후 1시40분 양산 기온이 41.4도를 기록했다. 이는 2008년 12월26일 양산에서 기상관측을 시작한 이래 최고기온이다.

기상청이 기온 등의 순위를 관리하는 97개 ‘기후 통계 관측 지점’만 따지면 국내 역대 최고기온이다. 기존 최고기온은 ‘21세기 최악의 더위’가 닥쳤던 2018년 8월1일 강원 홍천에서 기록된 41.0도였다.

경남 양산지역 기온이 41.4도까지 오른 31일 오후 양산시 물금읍 황산공원 물놀이장에서 시민이 물놀이하고 있다. 연합뉴스

자동기상관측장비(AWS) 관측 기록까지 포함해도 이날 양산보다 기온이 높게 올라간 사례는 많지 않다. 1973년 이후 관측 기록을 확인했을 때 2018년 8월1일 경기 광주시 초월읍 지월리(41.9도), 같은 날 서울 강북구(41.8도), 2024년 8월4일 경기 여주시 금사면(41.6도) 등 3건뿐이다.

통상 일중 최고기온은 오후 3∼4시에 기록된다는 점에서 이날 양산에서 ‘국내 최고기온 기록’이 바뀔 가능성도 충분하다.

양산 낮 기온은 29일부터 사흘 연속 40도를 넘고 있다.

29일과 30일 기록된 양산 최고기온은 40.3도로, 열이 축적되면서 이날 더 높이 올랐다. 기온이 40도를 넘어서는 시점은 일러지고 있는데 29일에는 오후 3시 30분께, 30일에는 오후 1시 10분께, 이날은 낮 12시 36분에 처음 40도대 기온이 기록됐다.

국내에서 사흘 이상 기온이 40도까지 오른 사례는 1973년 이후 이번까지 세 번에 불과하다.

지난 2018년 8월 1∼3일 경기 안성(고삼) 기온이 사흘 연속 40도를 넘겼고, 같은 달 1∼4일 경북 영천(신녕) 기온이 나흘 연속 40도를 넘었다.

오후 1시까지 자동기상관측장비 기온 기록을 보면 부산 금정구와 북구 기온이 38.9와 38.7도, 경남 의령과 김해 기온이 각각 38.2도까지 오르는 등 경남권을 중심으로 ‘극한폭염’이 이어지고 있다.

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