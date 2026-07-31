국힘, 미군 무인기 오인 사태 맹공… “안규백 장관 당장 사퇴하라”

국민의힘은 31일 우리 군 당국이 한미연합훈련에 참가한 미군 무인기를 북한 무인기 등으로 오인해 방공태세를 격상한 데 대해 “초대형 안보 참사”라고 비판하며 안규백 국방부 장관의 사퇴를 요구했다.

박충권 수석대변인은 이날 논평을 통해 “최전방 GOP(일반전초)·GP(최전방 초소)를 ‘빈 총’으로 방치해 국민을 충격에 빠뜨리더니, 이번에는 동맹국 무인기조차 구분하지 못해 격추 작전까지 벌이는 초유의 안보 참사가 또다시 발생했다”며 “군의 총체적 기강 해이는 결코 단순한 실수로 넘길 수 없다”고 말했다.

임무를 위해 비행중인 MQ-9 무인기의 모습. 공군 제공

박 수석대변인은 “국민의힘은 군의 경계·보고망을 철저히 파괴한 이번 사태의 책임자들에게 엄중히 책임을 물을 것”이라며 “과거 탈영 의혹조차 명쾌히 해명하지 못한 채, 대한민국 안보를 총체적 파탄으로 몰고 간 국방부 장관은 당장 사퇴하라”고 요구했다.

조용술 대변인도 “상황이 이 지경에 이르렀는데도 군의 기강을 바로 세워야 할 안규백 장관의 모습은 보이지도 않는다”며 “연이은 작전 실패에 대해 사과도, 책임 있는 대응도 하지 않는 국방부 장관이라면 그 자리를 맡을 자격이 없다”고 일갈했다.

앞서 전날 오후 한미 해병대 연합훈련인 ‘KMEP’ 훈련에 참여 중이었던 미 해병대는 훈련을 위해 해당 지역에 고정익 정찰 무인기를 날렸는데 우리 군은 이러한 사실을 파악하지 못했다.

당시 군은 열상감시장비(TOD)와 레이더 등을 통해 식별한 해당 무인기를 ‘미확인 비행체’로 판단했다. 육군지상군작전사령부는 해당 무인기를 공중 위협이라 보고, ‘두루미’를 발령했다. ‘두루미’는 우리 군이 북한 무인기 침투 등 공중 위협을 가정해 방공포 등 전력을 총동원하는 방공 태세를 일제히 격상하는 작전 수행체계를 말한다. 우리 군의 작전을 총지휘하는 합동참모본부는 문자 발송 약 1시간 뒤인 오후 3시 30분경 이 무인기가 미군측 무인기라는 사실을 확인했다.

주한미군은 비행 계획을 한국군에 사전에 알렸다는 입장인 반면, 우리 군은 이를 승인한 적이 없다며 경위를 확인하고 있다.

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