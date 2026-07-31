“염색체 변이”…北 풍계리 핵실험장 인근 출신 탈북민 30% 확인

북한이 여섯 차례 핵실험을 진행한 풍계리 핵실험장 인근 출신 북한이탈주민 중 30%에서 방사선 피폭으로 발생할 수 있는 염색체 변이가 확인됐다.

통일부는 북한이탈주민 피폭 실태조사 사업의 지난해 결과를 31일 국회에 보고하고 언론에 공개했다.

지난 2018년 5월 25일 폭파 전 풍계리 핵실험 관리 지휘소의 모습. 사진공동취재단

이 사업은 풍계리 핵실험장 인근 8개 시·군에 거주하다 북한의 제1차 핵실험(2006년 10월) 이후 탈북한 주민을 대상으로 피폭의 건강 영향을 조사하는 사업으로, 이날 5년차 결과가 공개됐다.

통일부에 따르면 과거 평생 누적 피폭선량을 가늠하는 ‘안정형 염색체 이상 검사’ 결과 수검자 59명 중 26명에서 최소검출한계(0.25 Gy) 이상 값이 나왔다.

핵실험으로 방출된 요오드-131, 세슘-137 등 핵종에 물·공기 등을 통해 노출된 영향으로 염색체 변이가 생겼을 수 있다는 뜻이다.

최근 3~6개월간 노출된 방사선에 의한 염색체 변이를 측정하는 ‘불안정형 염색체 이상 검사’에서는 6명이 최소검출한계 이상 값을 보였다.

염색체 이상이 나타난 26명 중 방사선 피폭과 상관관계가 있다고 알려진 암 발병자는 없었다.

흡연과 진단방사선 등 다른 원인에 따른 이상일 가능성도 있어 피폭의 영향이 입증된 것은 아니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지