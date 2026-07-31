[속보] 10년 공석 깨지나…민주당, 특별감찰관 후보 최길수 변호사 추천

더불어민주당이 이재명 대통령의 특별감찰관 후보로 최길수 변호사를 추천했다.

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 31일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

더불어민주당 한병도 원내대표는 31일 국회에서 기자간담회를 열고 청와대 특별감찰관 후보로 최길수 변호사를 추천했다고 31일 밝혔다.

특별감찰관은 대통령의 친인척 등 대통령과 특수한 관계에 있는 사람의 비위행위에 대한 감찰을 담당하는 독립기구다.

2014년 해당 제도가 도입됐으나 문재인·윤석열 정부에 이어 10년째 공석인 상태였다. 이재명 대통령은 특별감찰관 임명을 추진해야 한다는 의사를 명확하게 밝힌 바 있다.

여당이 추천한 최길수 변호사는 1991년 10월 제 33회 사법시험에 합격헤 1997년 3월 대구지방검찰청 검사로 임용된 이래, 광주지검 특수부장 검사, 대구지검 안동지청장, 서울고등검찰청 감찰부 검사 등을 역했다.

특별감찰관은 국회가 3명의 후보를 추천하면 이 가운데 1명을 지명하고 국회 인사청문회를 거쳐 임명된다.

특별감찰관 후보는 15년 이상의 판사·검사·변호사 경력이 있어야 하고 임기는 3년이다.

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