이정후, 우중간 2루타로 MLB 통산 300안타… 송성문은 결장

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 통산 300안타를 장쾌한 2루타로 장식했다.



이정후는 31일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 벌어진 샌디에이고 파드리스와 방문 경기에 5번 타자 우익수로 출전해 3타수 1안타를 치고 볼넷 2개를 골랐다.

샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 30일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코 파크에서 열린 샌디에이고 파드리스와의 경기에서 자신이 친 땅볼의 궤적을 바라보고 있다. AP연합뉴스

이정후는 네 경기 연속 안타를 쳐 시즌 타율 0.302로 내셔널리그 타격 4위를 유지했다.

1회 유격수 땅볼로 물러난 이정후는 3-0으로 앞선 3회 1사 1, 2루에서는 1루 땅볼을 쳤다. 주자들이 한 베이스씩 옮겨 진루타가 됐지만, 이후 득점타는 터지지 않았다.



5회 무사 1루에서 볼넷으로 걸어 나간 이정후는 4-1로 벌어진 7회 1사 1루에서 2루수 키를 넘어 우중간을 완전히 가르는 시즌 24번째 2루타를 터뜨렸다. 9회 2사 2루에서는 또 볼넷을 얻었다.



샌디에이고의 한국인 타자 송성문은 벤치를 지켜 키움 히어로즈 출신 코리안 더비는 열리지 않았다.



샌프란시스코는 5연승 중이던 샌디에이고를 4-1로 꺾었다.

<연합>

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