“에어컨 실외기가 불씨로?”… 경북서 최근 3년 65건 발생

연일 이어지는 폭염으로 에어컨 사용이 급증하면서 실외기 화재 위험도 함께 증가해 실외기에 대한 주기적인 점검이 필요하다.

1일 경북도소방본부에 따르면 최근 3년간(2023∼2025년) 도내에서 발생한 에어컨 실외기 화재는 모두 65건으로 집계됐다.

실외기 화재. 경북소방본부 제공

계절별로는 여름철(6∼8월)에 전체의 69.2%인 45건이 집중적으로 발생했다. 에어컨 실외기 화재의 주요 원인은 전기적 요인이 대부분을 차지했다. 미확인 단락이 24.6%로 가장 많았고, 전선 절연열화(20.0%), 전선 접촉 불량(7.7%) 등이 뒤를 이었다.

올해도 지난 27일 경주에서 에어컨 실외기 화재로 1명이 다치는 등 총 5건의 실외기 화재가 발생해 각별한 주의가 요구된다.

에어컨 실외기는 주변에 먼지와 이물질이 쌓이거나 적치물 등으로 통풍구가 막히면 열이 원활하게 배출되지 않아 과열될 수 있다. 또 노후·손상된 전선이나 느슨해진 접속부는 과열 및 합선 등 단락으로 이어질 수 있어 정기적인 점검이 필요하다.

소방 관계자는 “에어컨 사용 중 평소와 다른 진동이나 이상 소음, 강한 열기, 타는 냄새 등이 느껴지면 즉시 사용을 중지해야 한다”며 “안전이 확보된 경우에는 차단기를 내리고 전문업체의 점검을 받아야 안전하다”고 당부했다.

에이컨∙전기 화재 예방수칙. 소방청 제공

화재 예방을 위해서는 실외기를 통풍이 잘되는 곳에 설치하고 벽과 10㎝ 이상 간격 유지, 실외기실 환기창 상시 개방, 에어컨 전용 단독 콘센트 사용, 전선 손상과 접속부 이상 여부 정기 확인, 실외기 주변 먼지와 가연물 제거 등의 안전 수칙을 철저히 지켜야 한다.

성호선 경북도소방본부장은 “폭염으로 에어컨 사용이 증가하는 시기에는 실외기와 전기 배선의 작은 이상도 화재로 이어질 수 있다”며 “사용 전후 실외기 주변을 확인하고 이상 소음이나 냄새가 발생하면 즉시 사용을 중단하는 등 안전관리에 각별히 주의해 달라”고 말했다.

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