일본은행, 기준금리 1% 유지…경제 성장률 전망 0.6%로 상향

일본 중앙은행인 일본은행이 31일 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현행 '1% 정도'로 유지했다.



니혼게이자이신문(닛케이)·교도통신 등에 따르면 일본은행은 전날부터 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 정책위원 다수의 찬성으로 기준금리 동결을 결정했다.

일본은행. 로이터연합뉴스

우에다 가즈오 총재를 포함한 정책위원 9명 가운데 동결에 반대한 위원은 다카타 하지메 심의위원 1명으로, 그는 기준금리를 0.25%포인트(P) 올릴 것을 제안한 것으로 전해졌다.



일본은행은 앞서 지난달 회의에서는 중동 정세 불안과 물가 상승 압박에 기준금리를 '0.75% 정도'에서 '1% 정도'로 0.25%P 올린 바 있다.



이에 따라 일본 기준금리는 1995년 9월 이후 31년 만에 최고치를 유지하게 됐다.



시장에서는 이번 달 금리 동결을 기정사실로 받아들이는 분위기였다.



일본은행 내에 중동 정세 불안이 일본 경제에 미치는 타격이 지난 4월 예상보다는 작아진 한편 인공지능(AI) 관련 수요가 경제를 강하게 밀어 올릴 것이라는 견해가 강해지고 있다고 교도통신이 전했다.

서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 엔화와 달러화를 정리하고 있다. 연합뉴스

다만, 미국과 이란의 정전 합의 난항 지속과 지난 28일 구마모토현에서 일어난 강진 피해가 경제 상황에 끼칠 영향을 일본은행은 주시하고 있다.



또한 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 연내에 기준금리를 인상한다는 전망이 강해짐에 따라 미국과 일본의 금리 차가 좁혀지지 않을 것이라는 예상에 엔화 매도 압박이 커지는 점도 일본은행의 금리 정책의 고려 요인이 될 것으로 분석됐다.



일본은행은 이날 발표한 '경제·물가 정세 전망 보고서'에서 2026회계연도 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 지난 4월 전망치 0.5%보다 0.1%P 올린 0.6%로 상향 조정했다.



2027년도 GDP 성장률 전망치 역시 0.1%P 올린 0.8%로 상향했다.



신선식품을 제외한 2026년도 물가 상승률은 4월 전망치보다 0.3%P 낮춘 2.5%로 조정했다.



2027년도 물가 상승률은 2.4%로 0.1%P 상향했다.



일본은행은 보고서에서 기조적인 물가 상승률이 2%인 물가 안정 목표를 넘어설 위험이 있다고 경고했다.



우에다 총재는 이날 오후 기자회견을 열어 금리 결정 내용과 향후 정책 결정 방향에 관해 설명한다.

<연합>

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