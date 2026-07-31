김선태, ‘돈선태’ 자진 하차 선언…리센느 논란에 “모두 내 부족함”

‘충주맨’으로 이름을 알린 유튜버 김선태가 그룹 리센느 원이의 ‘무섭노’ 발언 관련 논란의 책임을 지고 KBS 웹예능 ‘돈선태 성공시대’에서 자진 하차하기로 했다.

김선태는 31일 자신의 유튜브 채널에 올린 영상을 통해 “지상파에서 단독 MC를 맡아보고 싶은 욕심이 있었지만 직접 해보니 쉽지 않았다”며 “단독 MC로 프로그램을 이끌기에는 내 능력이 부족함을 많이 느꼈고, 자진 하차하기로 결정했다”고 밝혔다.

김선태 유튜브 채널 캡처

그는 제작 과정에서의 소통 문제도 언급했다. 김선태는 “소속사 없이 혼자 활동하다 보니 여러 부분이 매끄럽지 못했다”며 “핑계를 대고 싶지 않다. 결국 내 부족함 때문”이라고 고개를 숙였다. 이어 “계약과 편성 문제 등으로 쉽지 않은 결정이었다”면서도 프로그램에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔다.

해당 논란은 지난 29일 공개된 ‘돈선태 성공시대’ 선공개 영상에서 시작됐다. 첫 게스트로 출연한 리센느 원이와 미나미를 만난 김선태는 원이의 이른바 ‘무섭노’ 발언 논란을 다시 언급했고, 제작진은 썸네일에 ‘뭐가 무섭노?’라는 문구를 사용해 비판을 받았다. 이미 당사자가 심경을 밝히고 일단락된 사안을 다시 화제성 소재로 소비했다는 지적과 함께 ‘2차 가해’라는 비판이 이어졌다.

김선태 유튜브 채널 캡처

여기에 논란이 된 표현을 강조한 썸네일과 무관한 유명인 이름을 해시태그에 사용한 점까지 도마 위에 오르면서 비판 여론은 더욱 커졌다. 제작진은 제목과 썸네일을 수정했지만 논란이 이어지자 영상을 비공개 처리했고, 이후 공식 사과문을 통해 “콘텐츠 제작 과정에서 더욱 신중했어야 했다”며 사과했다. 김선태 역시 별도의 사과 영상을 올려 자신의 책임을 인정했다.

김선태는 리센느 측에도 직접 사과했다고 전했다. 그는 “어제 리센느 소속사 대표와 통화해 사과드렸고 멤버들에게도 죄송한 마음을 전했다”며 “오히려 멤버들이 먼저 나를 걱정해줬다는 이야기를 듣고 더욱 죄송했다”고 말했다. 이어 “이번 일을 계기로 초심을 잃은 것은 아닌지 돌아보게 됐다”며 재차 사과했다.

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