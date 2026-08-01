LG AI연구원, 국내 최대 파라미터 7500억 개 ‘K-엑사원 2.0’ 공개

LG AI연구원이 31일 과학기술정보통신부 주관 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 2차수 모델인 ‘K-엑사원(K-EXAONE) 2.0’를 오픈소스 커뮤니티 허깅 페이스에 공개했다.

‘K-엑사원 2.0’은 국내 최대인 750B(7500억 개) 파라미터 규모의 모델로 1차수 모델(236B) 대비 크기가 3배 이상 커졌다.

K엑사원 2.0. LG 제공

LG AI연구원은 ‘K-엑사원 2.0’ 모델 라이선스 정책을 누구나 상업적 이용까지 가능한 아파치 2.0(Apache 2.0)으로 전환하며 개방성도 높였다.

LG AI연구원은 독자 AI 파운데이션 모델 성능 평가에 반영되는 항목을 포함해 9개 영역 24개 벤치마크 평가를 진행한 결과도 함께 공개했다.

‘K-엑사원 2.0’은 24개 평가지표에서 평균 70.1점을 기록해 1차수 모델(63.3점)보다 10% 이상 높은 성능을 달성했으며, 특히, 코딩과 에이전틱 코딩 영역 주요 지표 3개의 평균 성능이 30% 상승했다.

‘K-엑사원 2.0’은 장문 문맥 이해 평가, 에이전틱, 지시 이행 등 주요 영역에서 글로벌 선도 모델과 비교하여 높거나 대등한 성능을 기록했다.

장문 문맥 이해 영역에서는 글로벌 장문 이해 능력 평가와 한국어 장문 이해 능력 평가에서 각각 94.4점과 89.6점을 달성해 중국 지푸의 GLM-5.1과 비교해 우수한 성능을 보였으며, 주요 지표 3개 평균 점수 역시 10% 이상 앞섰다.

에이전틱 툴 사용 능력 평가에서는 14.2점으로 GLM-5.1(11.5점), Qwen3.5(13.4점) 보다 우수했으며, 지시 이행 영역 평가에서도 GLM-5.1, 딥시크 V4 Pro max, Qwen 3.5 등 글로벌 선도 모델들과 대등한 성능을 기록했다.

동시에 LG AI연구원은 ‘K-엑사원 2.0’의 지원 언어를 기존 한국어, 영어, 스페인어, 독일어, 일어, 베트남어에서 프랑스어, 이탈리아어, 포르투갈어, 폴란드어를 추가해 모두 10개로 확장했다.

LG AI연구원 관계자는 “국내 AI 파운데이션 모델 중 가장 많은 언어를 지원하는 것으로, 소버린 AI가 국내를 넘어 글로벌 시장까지 공략하는 발판을 마련했다”고 설명했다.

LG AI연구원은 성능과 함께 한국의 특수성과 글로벌 윤리 기준을 준수하는 안정성을 높이는 데도 공을 들였다. 한국의 특수성과 글로벌 윤리 기준 준수 평가, 지정학적 맥락 판단과 관련된 안정성 평가에서 평균 94.6점을 달성해 GLM-5.1(71.3점), 딥시크 V4 Pro max(65.2점), Qwen3.5(89점)보다 높은 안정성을 보였다.

LG AI연구원은 국내에서 처음 시도하는 750B급 초거대 모델의 대규모 학습을 안정적으로 마치고, 모델 평가와 추론을 할 수 있는 전체 시스템 구축을 완료했다.

이번 성과의 핵심은 다양한 상황에서의 실사용 성능을 입증하고, 글로벌 프런티어 모델을 향한 본격적인 도전에 돌입했다는 데 있다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 “K-엑사원 2.0은 단순히 파라미터 수가 큰 모델을 만든 것이 아니라, 국내 연구진이 750B급 모델의 설계부터 데이터 학습, 분산 학습, 추론 환경 구축까지 전 과정을 독자적으로 완수했다는 데 의미가 있다”며, “독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 핵심 목표인 글로벌 프런티어 모델과 같은 체급에서 경쟁할 수 있는 역량을 확보한 것”이라고 말했다. 이어, “현재 성능은 완성된 결과가 아니라 글로벌 프런티어 스케일 모델의 잠재력을 본격적으로 끌어내기 위한 출발점”이라며, “데이터 품질 고도화와 후속 학습, 강화 학습, 추론 기술을 정교화해 K-엑사원의 성능을 완성해 나가겠다”고 강조했다.

◆‘K-엑사원’, 제조, 바이오, 금융, 공공 영역 등 산업과 일상으로 빠르게 확산 적용

LG AI연구원은 지난 4월 비전언어모델(VLM)인 ‘엑사원 4.5’를 공개하는 등 제조, 바이오, 금융, 공공 영역 등 산업과 일상으로 빠르게 확산하고 있는 ‘K-엑사원’의 확장 속도를 높이기 위한 연구개발도 함께 진행하고 있다. ‘엑사원 4.5’는 일반 시각 이해를 측정하는 3개 지표, 이미지와 텍스트가 결합된 인포그래픽을 비롯해 전문 문헌 속 복합 정보를 읽어내는 문서 이해 및 추론 성능 평가 지표 5개를 포함한 13개 지표 평균 점수에서 GPT5-mini와 Claude Sonnet 4.5, Qwen3-VL을 웃도는 성능을 보였다.

‘엑사원 4.5’는 행정안전부의 ‘AI 안전신문고’의 두뇌로 선정되어 하루 3만 9000건 이상의 안전 신고 분석을 맡게 되며, 식약처의 ‘신약 심사 AI’에도 탑재돼 신약 허가 심사 기간을 크게 단축하는 핵심 역할을 담당한다.

LG AI연구원은 다음 주 새로운 산업 특화 AI 파운데이션 모델을 추가로 공개하며 산업 현장과 일상을 혁신하는 ‘전문가 AI’ 포트폴리오를 더욱 강화할 계획이다.

LG AI연구원은 현재 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 2차 심사 중 실제 사용성 평가를 위한 대국민 평가 사이트 개발을 마무리하고 있으며, 추후 전 국민이 ‘K-엑사원 2.0’을 경험할 수 있는 서비스도 준비하고 있다.

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