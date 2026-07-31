'스파이더맨4', 이틀 연속 박스오피스 1위…누적 113만

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 이틀 연속 박스오피스 정상을 차지했다.

31일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 전날 44만1554명을 동원해 박스오피스 1위에 올랐다. 누적 관객 수는 113만1220명이다.

스파이더맨. 소니픽쳐스 제공

앞서 이 영화는 개봉 첫날 68만 관객을 끌어모으며 전체 박스오피스 정상에 올라 이틀 연속 흥행 질주를 이어갔다.

톰 홀랜드 주연의 '스파이더맨' 네 번째 시리즈인 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 전작의 사건으로 모두의 기억에서 잊힌 '피터 파커'가 정체를 기억하는 의문의 적에 맞서 소중한 이들을 지키기 위해 고군분투하는 이야기다.

톰 홀랜드의 깊어진 연기와 히어로 성장 서사, 진화한 액션 시퀀스 등이 호평을 끌어내고 있다.

이밖에 박스오피스 순위는 2위 '호프'(6만7626명·누적 377만명), 3위 '미니언즈 & 몬스터즈'(2만610명·64만명), 4위 '모아나'(1만1882명·96만명), 5위 '토이 스토리5'(9967명·288만명) 순이었다.

<뉴시스>

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