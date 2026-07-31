단 한 장 뿐인 오타니 카드, 143억원 이상에 팔렸다…역대 3위 기록

전 세계에 단 한 장 뿐인 메이저리그(MLB) 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 야구 카드가 천문학적인 금액에 팔렸다.

ESPN은 31일(한국 시간) "미국 플로리다주의 한 수집가가 스포츠 카드 전문점에서 '2026 톱스 크롬 베이스볼' 박스를 개봉하던 중 세상에 딱 한 장 있는 오타니의 듀얼 골드 로고맨 사인 카드를 발견해 판매했다"고 전했다.

LA 다저스의 오타니 쇼헤이. 뉴시스

고가 스포츠 카드 수집가인 매슈 앨런은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정을 통해 이 카드를 매입하는데 1000만 달러(약 143억원) 이상 지불했다고 밝혔다.

이 카드에는 2024년과 2025년 2년 연속 내셔널리그 최우수선수(MVP)를 수상한 오타니가 착용한 유니폼에 부착했던 금색 패치 2개가 포함됐다.

패치 중 하나는 오타니가 2025년 9월 8일 볼티모어 오리올스와의 원정 경기에서 홈런 두 방을 몰아쳤을 때 착용한 것이고, 나머지 하나는 올해 4월 13일 홈 경기에서 역시 홈런을 쳤을 때 유니폼에 부착했던 것이다.

MVP와 사이영상, 신인상을 수상한 선수는 이듬 해 금색 로고 패치를 사용한다.

앨런의 말대로 오타니 카드가 1000만 달러 이상에 판매됐다면 이는 스포츠 카드 사상 세 번째로 높은 금액이다.

2007~2008시즌 미국프로농구(NBA) 마이클 조던, 코비 브라이언트 듀얼 로고맨 사인 카드가 지난해 8월 1293만2000달러에 팔린 것이 역대 최고가다.

1952년 MLB 레전드 미키 맨틀의 톱스 카드가 2022년 8월에 1260만 달러에 판매돼 뒤를 잇는다.

<뉴시스>

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