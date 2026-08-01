벤츠 사회공헌위, 운전자 대상 ‘배려운전 캠페인’ 실시

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 보행자와 운전자의 안전을 높이고 성숙한 교통문화를 확산하기 위한 ‘배려운전’ 캠페인을 실시한다고 1일 밝혔다.

사진 = 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 제공

이번 캠페인은 교통법규 준수를 넘어 운전자들이 서로 양보하고 배려하는 운전문화를 조성하자는 취지로 마련됐다. 벤츠 사회공헌위원회가 2014년부터 진행해 온 어린이 교통안전 교육 프로그램 ‘모바일키즈’의 대상을 성인 운전자까지 확대한 것이다.

첫번째 캠페인 주제는 여름 휴가철 차량 이동 증가에 맞춘 고속도로와 회전교차로 안전수칙이다. 추월할 때만 고속도로 1차로를 이용하고 평소에는 2차로로 주행하기, 회전교차로에 먼저 진입한 차량에 양보하기 등의 내용을 안내한다. 캠페인 영상은 전국 약 3만2000개 아파트와 오피스 엘리베이터 스크린을 비롯해 서울역과 부산역, 가평·정안알밤휴게소 등에서 볼 수 있다.

티맵 내비게이션 음성 안내를 통해서도 고속도로 톨게이트를 통과한 운전자들에게 캠페인 메시지를 전달한다. 하루 약 10만명의 운전자가 안내를 접할 것으로 벤츠 사회공헌위원회는 예상했다. 9월부터는 올바른 방향지시등 사용과 운전 중 스마트폰 사용 자제 등을 주제로 후속 캠페인을 진행할 예정이다.

사진 = 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 제공

쉬린 에미라 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 의장은 “안전한 도로 환경과 보행자 보호는 운전자 개개인의 작은 배려에서 시작된다”며 “이번 캠페인이 도로 위에서 서로를 존중하는 문화를 확산하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 2014년 모바일키즈를 국내에 도입한 이후 5만명 이상의 어린이에게 교통안전 교육을 제공했다. 스쿨존 안전 캠페인 등 어린이 대상 교통안전 활동도 이어오고 있다.

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