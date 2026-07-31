타지마할서 韓 관광객 원숭이에 물려 피 흘리는데 구급차 1시간 지연

인도 대표 관광지이자 유네스코 세계문화유산인 타지마할에서 한국인 관광객이 원숭이에게 물리는 사고가 발생했다. 사고 직후 구급차가 약 1시간 동안 도착하지 않은 것으로 알려지면서 현지의 관광객 안전 관리와 응급 대응 체계를 둘러싼 논란이 커지고 있다.

30일(현지시간) 인디아투데이와 인디언익스프레스 등 현지 매체에 따르면 지난 26일 인도 북부 우타르프라데시주 아그라의 타지마할에서 한국인 관광객 A씨가 원숭이의 공격을 받아 팔을 물렸다.

사회관계망서비스(SNS)에 공개된 영상에는 A씨가 피가 흐르는 팔을 붙잡은 채 현지인의 도움을 받아 인근 진료소로 이동하는 모습이 담겼다.

인도 타지마할의 원숭이. 연합뉴스

사고 직후 인도 유적 관리기관인 인도 고고학연구소(ASI)는 보건 당국에 상황을 알리고 구급차를 요청했다. 그러나 구급차는 신고 후 약 1시간이 지나도록 현장에 도착하지 않았고, A씨는 보건소에서 응급처치를 받은 뒤 현지 3륜 택시인 ‘오토 릭샤’를 이용해 사립병원으로 이동한 것으로 전해졌다.

타지마할 관계자인 칼란다르는 “한국인 관광객이 원숭이의 공격을 받은 사실을 확인한 직후 ASI팀이 현장에 도착했다”며 “즉시 구급차를 요청했지만 운전기사가 약 1시간 동안 도착하지 못했다”고 밝혔다.

그는 구급차 지연을 심각한 과실로 판단해 관련 경위를 담은 보고서를 작성했으며, 의료 당국에 전달해 후속 조치를 요청했다고 설명했다.

주인도 한국대사관은 사고 당일 피해자로부터 직접 신고를 받지는 못한 것으로 확인됐다. 대사관 관계자는 “사고 당일 대사관으로 접수된 신고는 없었다”며 “현지 언론 보도 이후 피해자 지인을 통해 관련 내용을 파악했다”고 밝혔다.

이번 사고를 계기로 타지마할 일대의 야생동물 관리 문제도 다시 주목받고 있다. 최근 온라인에는 원숭이 여러 마리가 타지마할 정원 연못에서 물놀이를 하는 영상이 확산하는 등 관광지 주변에서 원숭이와 유기견 개체 수가 늘고 있다는 지적이 이어지고 있다.

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