방위사업청, KDDX 상세설계·선도함 건조 계약 체결...2032년 해군 인도

방위사업청이 국내 최초 ‘한국형 이지스구축함’ 건조를 위한 본격적인 절차에 착수했다.

방위사업청은 31일 한화오션과 한국형구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 계약을 체결했다고 밝혔다.

한화오션이 제시한 KDDX 상상도. 한화오션 제공

이번 계약 체결로 KDDX 사업은 ‘상세설계 및 선도함건조’ 단계에 본격 진입하게 됐으며, 2032년 해군 인도를 목표로 추진된다.

KDDX는 그동안 축적된 함정 건조기술을 집약하고, 전투체계·소나체계·다기능위상배열레이더·함대공유도탄 등 주요 탑재 무기체계를 국산화해 해외 의존에서 탈피한다는 것이 핵심이다.

상세설계 및 선도함 건조 단계에서는 기본설계 결과를 기술자료와 제작도면으로 구체화하고, 함정 건조 및 시험평가를 통해 성능을 검증하는 절차가 진행된다.

특히 디지털트윈 기반 함정 설계·건조기술 고도화, 다층적 대드론방어체계 구성, 5G 기반 유무선 통합통신환경 구축 등 최신 기술을 적극 반영할 계획이다.

정재준 방위사업청 기반전력사업본부장은 “미래 작전환경에 최적화된 함정을 적기에 전력화하고, 후속함을 포함한 사업추진 방안을 다각적으로 검토할 예정”이라고 말했다.

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