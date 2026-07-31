19세 한국남성 평균 체중 73.37㎏…10년만에 3.93㎏ 증가

병무청은 병역판정검사 자료를 토대로 한 '한국인 19세 남성 건강지표'를 국가통계로 등록하고, 앞으로 매년 한국 청년 남성의 건강 변화를 공개하기로 했다고 31일 밝혔다.



이 통계는 한국 19세 남성 전원을 대상으로 실시하는 병역판정검사 자료를 기반으로 구축한 것이다. 체질량지수(BMI), 혈압, 혈당, 콜레스테롤, 중성지방, 간 기능, 혈액검사 등 24개 지표를 담는다.

2026년도 첫 병역판정검사가 실시된 지난 1월 15일 오전 인천 미추홀구 인천병무지청에서 검사 대상자들이 신체검사를 받고 있다.

올해는 1996년생부터 2006년생까지 11년간의 병역판정검사 자료 295만건을 분석했다.



분석 결과 19세 남성 평균 체중은 69.44㎏에서 73.37㎏으로 10년 만에 3.93㎏ 증가했다. 상위 10%의 평균 체중은 이 기간 7.8㎏ 증가한 반면 하위 10%의 평균 체중은 0.6㎏ 증가에 그쳤다.



BMI 25 이상의 비만 비율은 23%에서 31%로 증가했고, 정상체중 비율은 49%에서 41%로 감소했다. 비만 그룹은 저체중 그룹보다 수축기 혈압, 총콜레스테롤, 중성지방이 모두 높게 나타나 심혈관 및 대사 질환 위험 인자가 함께 증가했다.



병무청은 병역의무 이행에 필요한 신체 등급 판정을 위해 확립된 절차와 기준으로 건강 상태를 검사하는 국내 유일의 기관으로, 누적 확보한 방대한 데이터를 등급 판정에만 쓰지 않고 국가 청년 건강정책의 기초 자료로 활용한다는 데서 통계 작성의 의의가 있을 전망이다.



이 통계는 국가통계포털(KOSIS)과 공공데이터포털에 매년 공개된다. 연구 등 목적으로 원시자료 개방을 요청하면 개인정보 비식별화 과정을 거친 후 개방한다고 병무청은 전했다.

<연합>

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