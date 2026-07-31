무더위에 세균성 장관감염증 증가세…"손씻기 등 예방수칙 준수"

질병관리청은 여름철을 맞아 기온과 습도가 높아지면서 세균성 장관감염증이 증가하고 있다며 음식물 조리와 섭취에 주의가 필요하다고 31일 밝혔다.



장관감염증은 병원성 세균 등에 오염된 물이나 음식물을 섭취해 설사·복통·구토 등의 증상이 나타나는 감염병이다.

서울 송파구청어린이집에서 어린이들이 손씻기 교육을 받는 모습.

전국 200병상 이상 병원급 의료기관(210개소) 표본감시 결과 올해 7월 넷째 주까지 세균성 장관감염증 신고 환자(6천820명)는 전년 누적 같은 기간(5천523명) 대비 23.5% 증가했다.



최근 살모넬라균과 캄필로박터균, 장병원성대장균으로 인한 환자 발생이 작년 같은 기간 대비 증가 추세이고 특히, 캄필로박터균 감염증 환자는 전주 대비 105% 증가해 각별한 주의가 필요하다고 질병청은 강조했다.



캄필로박터균 감염증은 덜 익힌 육류(특히 가금류), 비살균 유제품, 오염된 물이나 음식을 섭취할 때 감염될 수 있다.



생닭 표면에 균이 존재할 수 있어 세척하거나 손질하는 과정에서 다른 식재료와 조리도구로 균이 옮겨가는 교차오염이 발생하기 쉽다. 따라서 요리 중 생닭은 가장 마지막에 세척하는 것이 좋고, 물이 주변으로 튀지 않도록 주의해야 하며 가금류 보관 시 밀폐용기에 넣어 냉장고의 맨 아래 칸에 두면 다른 식품으로의 오염을 줄일 수 있다.

연구원이 식중독균 배양분리작업을 하고 있다.

살모넬라균 감염증의 경우 계란을 장시간 상온 방치하거나, 살모넬라균에 오염된 계란을 만진 후 손을 씻지 않고 식재료를 준비할 때 교차오염을 통해 감염되는 사례가 많다.



보통 계란 껍질 표면이 살모넬라균에 오염되어 있는 경우가 많으므로 껍질이 손상되지 않은 달걀을 구입해 냉장 보관하고, 껍질을 깬 뒤에는 빨리, 충분히 가열·조리해야 한다. 계란을 만진 뒤에는 반드시 손을 씻어야 한다.



장병원성대장균 감염증은 오염된 물이나, 감염된 환자의 분변으로 감염될 수 있다. 설사 등 장관감염 증상이 있을 경우 조리를 하지 말고, 음식은 충분히 익혀 먹어야 한다.



임승관 질병청장은 "앞으로 기온이 평년보다 높을 것으로 전망되므로 안전한 음식물 섭취와 올바른 손 씻기 등 감염병 예방 수칙을 준수해달라"며 "특히 같은 음식을 먹고 2인 이상 설사나 구토 등의 증상이 생길 경우 가까운 보건소에 신고해달라"고 당부했다.

<연합>

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