김혜수 "지금 내 연애가 문제다" 깜짝 발언

배우 김혜수가 자신의 연애에 대해 언급했다.
배우 김혜수는 30일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에 쿠팡 플레이 드라마 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한 배우 조여정·김지훈·김재철과 함께 출연해 다양한 이야기를 나눴다.
김혜수는 네 사람 중 가장 막내인 김재철을 칭찬했다.
그는 "스크린이나 브라운관에서 무게 있는 역할을 많이 했는데 성격이 너무 좋다"며 "붙임성도 좋고 예의 바르면서 애교도 있다"고 했다.
이어 "우리 중에 가장 막내인데 유일하게 결혼하셨다"고 했다.
또 "결혼하면 어른이다. 자식 있으면 더 어른이고"라고 덧붙였다.
이날 공개된 영상 말미에는 다음 편 예고가 등장했다.
MC가 "'지금 불륜이 문제가 아닙니다'라고 말한 뒤 '저는 뭐가 문제입니다'라고 말해보자"고 제안했다.
조여정은 "지금 불륜이 문제가 아닙니다. 저의 다이어트가 문제입니다"라고 하자 김혜수는 "다이어트를? 지금 무슨 소리 하는거야"라며 웃었다.
이어 김혜수는 잠시 고민한 뒤 "지금 불륜이 문제가 아니다. 저는 연애가 문제다"라고 말해 궁금증을 자아냈다.
<뉴시스>
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