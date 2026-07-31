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김혜수 "지금 내 연애가 문제다" 깜짝 발언

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배우 김혜수가 자신의 연애에 대해 언급했다.

 

배우 김혜수는 30일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에 쿠팡 플레이 드라마 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한 배우 조여정·김지훈·김재철과 함께 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

김혜수. &#39;피디씨 by PDC&#39; 유튜브 캡처
김혜수. '피디씨 by PDC' 유튜브 캡처

김혜수는 네 사람 중 가장 막내인 김재철을 칭찬했다.

 

그는 "스크린이나 브라운관에서 무게 있는 역할을 많이 했는데 성격이 너무 좋다"며 "붙임성도 좋고 예의 바르면서 애교도 있다"고 했다.

 

이어 "우리 중에 가장 막내인데 유일하게 결혼하셨다"고 했다.

 

또 "결혼하면 어른이다. 자식 있으면 더 어른이고"라고 덧붙였다.

 

이날 공개된 영상 말미에는 다음 편 예고가 등장했다.

 

MC가 "'지금 불륜이 문제가 아닙니다'라고 말한 뒤 '저는 뭐가 문제입니다'라고 말해보자"고 제안했다.

 

조여정은 "지금 불륜이 문제가 아닙니다. 저의 다이어트가 문제입니다"라고 하자 김혜수는 "다이어트를? 지금 무슨 소리 하는거야"라며 웃었다.

 

이어 김혜수는 잠시 고민한 뒤 "지금 불륜이 문제가 아니다. 저는 연애가 문제다"라고 말해 궁금증을 자아냈다.

<뉴시스>


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