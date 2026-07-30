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HUG, 보증사고로 5년간 12조원 ‘떼였다’

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배민영 기자 goodpoint@segye.com

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감사원 HUG 정기감사 결과

조 단위 적자를 기록 중인 주택도시보증공사(HUG)가 최근 5년간 보증사고로 대신 갚은 15조원 중 12조원에 달하는 채권을 회수하지 못한 것으로 드러났다. 규정에 어긋난 보증심사를 해 보증료 수십억원을 적게 받는 등 보증심사 업무도 부실했던 것으로 나타났다.

주택도시보증공사. 뉴시스
주택도시보증공사. 뉴시스

30일 감사원에 따르면 HUG는 보증사고로 ‘떼인’ 돈을 돌려받지 못하면서 채무자에 대해 재산조사를 하지 않았다. 2024년 HUG의 7개 지역 관리센터가 대위변제한 보증채무자 9003명 중 2915명에 대한 재산조사를 실시한 이력이 없었던 것이다.

 

HUG는 지난해엔 한 기업에 대한 법인 임대보증 발급 과정에서 내부 규정과 달리 기업에 유리한 종전 신용등급을 적용해 27억7000만원 상당 보증료를 덜 받았다. 프로젝트 파이낸싱(PF) 보증심사 부실로 보증 거절 대상에 속하는 주택건설사업장 3곳의 보증(총 보증금액 3820억원)을 승인하고, 2곳은 심사 등급을 잘못 산출해 보증료 16억4000만원을 덜 받은 것으로 조사됐다.

 

아울러 HUG는 임대보증과 전세금보증에 중복 가입한 임차인에 대한 보증료 환불도 누락했다고 감사원은 지적했다. 미환불 규모는 2021∼2025년 6월 1억7000여만원(1699건) 상당이다. 감사원은 지적 사항에 대한 개선 방안 조치를 마련하라고 HUG에 통보했다.


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