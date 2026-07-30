경북 경주시의회, 2026년 첫 추경 확정… 경주시 예산 2조 3250억원

경북 경주시의회가 11일간의 제299회 임시회 일정을 마무리하고 올해 제1회 추가경정예산안을 확정했다.

임활 경주시의회 의장이 제299회 임시회 제2차 본회의를 주재하고 있다. 경주시의회 제공



(왼쪽부터) 최재필, 이강희, 최진열 의원이 5분자유발언을 하고 있다.

경주시의회는 30일 본회의장에서 제299회 임시회 제2차 본회의를 열고 13개 안건을 심의·의결했다고 밝혔다.

본회의에 앞서 최재필 의원은 '천북면 희망농원 이전·개발사업 조속 추진'을, 이강희 의원은 '경주시의 기업 유치를 위한 전력·용수 공급 인프라 구축'을, 최진열 의원은 '황오·성건·황성동 주차난의 심각성과 해결방안'을 주제로 각각 5분 자유발언을 했다.

이어 진행한 본회의에서는 2026년도 제1회 추가경정예산안과 기금운용계획 변경안을 비롯해 5개 조례안, 1개 동의안, 1개 규칙안, 4개 공유재산 관리계획 변경안 등 모두 13개 안건을 처리했다.

이 가운데 2026년도 제1회 추가경정예산안과 '경주시 일반산업단지 조성 및 관리에 관한 조례안'은 수정 가결됐으며, 나머지 안건은 원안대로 가결됐다.

추경안 확정으로 경주시의 올해 예산 총규모는 본예산 2조1000억원에서 2250억원 늘어난 2조3250억 원으로 확정됐다.

최재필(왼쪽부터), 이강희, 최진열 의원.

기금운용 규모도 기존 2545억원에서 171억 원 증가한 2716억원으로 편성됐다.

경주시의회는 이번 임시회에서 주요 시정 현안과 추가경정예산안 등을 면밀히 심사하며 새롭게 출범한 제10대 의회의 본격적인 의정활동에 들어갔다.

임활 경주시의회의장은 "확정된 예산이 시민의 생활 안정과 지역경제 활성화에 도움이 될 수 있도록 집행에 만전을 기하고, 시민의 뜻이 시정에 충실히 반영되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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