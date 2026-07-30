"신라 금관에서 시작된 좀비의 습격"… 경주엑스포대공원, EX-HORROR 8월1일 팡파르

매년 새로운 콘셉트와 압도적인 현장감으로 국내 여름 대표 공포 콘텐츠로 자리 잡은 EX-HORROR(엑스-호러)가 올해 6회째를 맞아 천년고도 신라와 좀비를 결합한 색다른 야외 호러 체험으로 되돌아온다.

경북문화관광공사는 무더운 여름밤 오싹한 공포와 짜릿한 스릴을 선사할 'EX-HORROR 시즌6 : 신라X좀비'를 8월 1일부터 30일까지 경주엑스포대공원 화랑숲(루미나이트)에서 운영한다고 30일 밝혔다.

경주엑스포대공원 엑스호러 포스터. 공사 제공

올해 엑스 호러는 화랑숲에서 정체불명의 신라 금관이 발견되면서 시작된다.

유물 발굴은 조사단의 집단 실종으로 이어지고, '건드려서는 안 될 것을 건드렸다'는 의문의 흔적만 남는다. 관람객은 실종된 조사단을 찾기 위해 투입된 수색대원이 되어 어둠 속 단서를 추적하며, 좀비로 뒤덮인 화랑숲에서 사건의 진실을 밝혀나가게 콘셉트를 체험한다.

화랑숲 곳곳에는 실제 숲 지형을 활용한 다양한 공포 연출과 미션, 배우들의 실감 나는 퍼포먼스가 더해져 관람객들에게 한층 몰입감 있는 공포 체험을 제공한다.

신라 시대와 좀비 세계관이 어우러져 기존 시즌과는 또 다른 긴장감과 공포를 선사할 예정이다.

부대 프로그램으로는 식음료, 호러 굿즈 판매 부스를 비롯 호러 분장체험 등 EX-HORROR 콘셉트와 연계한 프로그램들을 운영한다.

운영시간은 평일(월~목) 오후 8시부터 10시 30분까지, 주말(금~일) 및 공휴일은 오후 8시부터 11시 30분까지다.

전 연령 이용 가능하나 노약자, 임산부, 심장질환자 등은 체험이 제한되며, 미취학 아동의 경우 성인 보호자와 동반 입장해야 한다.

2025년에 열린 경주엑스포대공원 엑스호러 체험 현장

경주엑스포대공원은 올해 5월 'EXPO, REST 북크닉'을 시작으로 8월 'EX-HORROR', 10월 할로윈 콘텐츠, 12월 겨울 콘텐츠 등 계절별 특색을 살린 프로그램을 운영한다.

특히 11월에는 실크로드의 역사성과 문화 교류 의미를 담은 푸드 페스티벌을 통해 글로벌 문화 콘텐츠를 선보일 예정이다.

각 프로그램은 경주엑스포 마스코트 화니·워니가 2026년 미래에서 신라시대로 돌아가기 위해 보물 신라삼기(三奇)를 찾아가는 연간 스토리텔링을 바탕으로 유기적으로 연결된다.

행사마다 신라삼기(금척·옥적·화주)를 테마로 한 카드를 하나씩 획득하고, 카드를 모은 방문객에게 특별 리워드를 제공하는 'TIMELESS KINGDOM(타임리스킹덤) : 신라삼기 카드수집 이벤트'를 통해 연중 콘텐츠 간 연결성을 강화하고 방문객의 재방문을 유도할 계획이다.

김남일 경북문화관광공사 사장은 "경주만의 역사성과 문화를 담은 차별화된 콘텐츠와 야간관광 프로그램을 통해 체류형 관광 활성화와 지역 상권 발전을 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

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