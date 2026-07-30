양평 무한리필 음식점서 천장 무너져 14명 부상

30일 오후 6시 36분께 경기도 양평군 양평읍 양근리의 한 무한 리필 음식점에서 천장이 무너지는 사고가 나 14명이 다쳤다.
이날 사고는 경량철골조로 된 지상 1층, 연면적 2천300여㎡ 규모 식당의 천장이 갑자기 무너져 내려 발생했다.
사고 당시 천장의 철제 구조물과 상판이 식당 바닥으로 내려 앉았다.
이로 인해 남성 2명과 여성 12명이 다쳐 병원으로 분산 이송됐다. 환자의 수는 향후 더 늘어날 수도 있다.
당시 식당 안에는 60여명의 손님이 있었으며, 사고 후 밖으로 대피한 것으로 전해졌다.
소방당국은 현장에 출동해 부상자를 옮기는 한편 응급의료소를 설치하고 안전조치를 했다.
갑작스러운 사고에 현장에 있던 손님들이 매우 놀라 대피하면서 한동안 혼란이 이어졌던것으로 전해졌다.
한 네티즌은 양평 지역 온라인 카페에 "오늘 사고가 날 때 음식점에 있었는데 함께 있던 아이가 너무 놀라 트라우마가 생긴 거 같아 병원에 가야할 것 같다"면서 "저 역시도 몸이 놀라 근육통이 올 정도"라고 전했다.
경찰은 자세한 사고 경위를 조사 중이다.
한편 과거 할인마트였던 이 건물은 몇 년 전부터 해당 음식점으로 새로 문을 연 것으로 알려졌다.
<연합>
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