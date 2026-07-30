국힘 윤용근, 청문회 중 정몽규에 문자…“더 잘 배려해 드려야 하는데”

국회 문화체육관광위원회 소속 국민의힘 윤용근 의원이 대한축구협회 청문회 도중 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장에게 “더 잘 배려해 드려야 하는데…송구합니다”라는 문자메시지를 보낸 사실이 확인됐다.

정몽규 전 대한축구협회장이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 국회사진기자단

30일 언론에 공개된 문자메시지 내용에 따르면 윤 의원은 이날 청문회 도중 정 전 회장에게 “회장님, 국민의힘 윤용근 의원입니다. 어제 정 선배님한테 연락받았습니다. 더 잘 배려해 드려야 하는데…송구합니다”라고 보냈다.

정 전 회장은 “신경 써주셔서 감사합니다. 다른 자리에서 인사드리겠습니다”라고 답했다.

문자 내용이 공개되자 윤 의원은 청문회에서 신상발언을 통해 문자 발송 경위를 설명했다.

윤 의원은 “사실 개인적인 친분 관계가 있었는데 제가 ‘배려를 할 수 없다, 송구하다’는 내용으로 문자를 보냈다”며 “오고 가거나 그런 것도 전혀 없었다”고 말했다.

더불어민주당 노종면 의원은 “국민들을 더 혼란스럽게 하는 것 같다”며 “문자에 등장하는 ‘정 선배’가 누군지 물어서 규명하는 것도 위원회가 해야 하지 않나 생각한다”고 지적했다.

이재정 문화체육관광위원장은 정 전 회장에게 “정 선배라는 사람은 누구인가”라고 물었다.

정 전 회장은 “제가 꼭 말씀드려야 하는 의무가 있는가. 그냥 현재 놀고 있는 분”이라며 “제가 청문회를 잘 준비하기 위해 어떤 것을 궁금해 하시는지 여쭤본 게 국민께 큰 실망을 드릴 수 있다는 걸 미처 생각하지 못했다. 그렇다면 상당히 송구스럽게 생각한다”고 답했다.

이후 노 의원이 “‘정 선배’가 정진석 전 대통령비서실장이 맞느냐”고 재차 묻자 정 전 회장은 이를 인정했다. 이어 “학부는 같지만, 학번은 선배다. 평소 뵐 일은 없다”고 말했다.

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