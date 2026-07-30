미셸 스틸 주한미국대사 부임…“한미동맹, 역내 평화 핵심축”

미셸 스틸 신임 주한미국대사가 30일 한국에 입국해 한·미 혈맹을 강조하며 평화를 위한 양국 협력을 기대한다고 밝혔다. 항 제2여객터미널을 통해 입국했다.

미셸 스틸 주한미국대사가 30일 남편인 숀 스틸 변호사와 함께 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하며 인사하고 있다. 연합뉴스

스틸 신임 대사는 이날 인천공항을 통해 입국하며 발표한 성명에서 “도널드 트럼프 대통령과 이재명 대통령은 한·미동맹의 새로운 장을 열었다”며 “미국과 대한민국은 140년이 넘는 세월 동안 함께 해 왔다. 양국의 동맹은 전쟁 속에서 맺어졌고, 자유를 지키기 위해 어깨를 나란히 하고 싸운 이들의 피로 더욱 굳건해졌다”고 말했다.

스틸 대사는 “우리(한·미)의 철통같은 동맹이 역내 평화와 안보를 위한 핵심축(linchpin)으로 남아 있도록 한국과 협력해 나가기를 기대한다”고 밝혔다. 그러면서 “경주에서 트럼프 대통령과 이 대통령은 동맹의 새로운 장을 열었다”며 “이제 우리는 이 동맹에 대한 트럼프 대통령의 비전을 실현해 나갈 것이다. 그 어느 때보다 더 강력하고, 안전하며, 번영할 것”이라고 강조했다.

한국계 첫 여성 주한미국대사인 스틸 대사는 1955년 서울에서 태어난 실향민 2세로, 미국에서 정치인으로 활동해 왔다. 2020년과 2022년 연방하원의원에 잇따라 당선됐다.

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