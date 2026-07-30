‘빵집 면접·고대 카르텔’ 질타… 정몽규·홍명보 반박

국고보조금 77억원이 투입된 천안축구센터 미니 스타디움 건립 과정에서 대한축구협회가 정부에 제출한 사업계획서와 실제 건축허가 도면이 서로 다르다는 의혹이 국회 청문회에서 제기됐다. ‘빵집 면접’과 ‘고대 카르텔’ 등 감독 선임과 인사를 둘러싼 논란에 이어 협회의 불투명한 행정 처리도 도마에 올랐다.

정몽규 전 대한축구협회장(왼쪽)과 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 국회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 참석해 있다. 국회사진기자단

국회 문화체육관광위원회는 30일 대한축구협회 청문회를 열고 감독 선임 과정과 협회 행정을 집중 추궁했다.



더불어민주당 노종면 의원은 천안축구센터 미니 스타디움 사업과 관련해 “(협회가)건축 허가 당시에는 회장실, 전무실, 임원실, 비서실 등을 건립하는 것으로 허가받았다”며 “사업계획서와 건축허가 도면은 구조도, 용도도 다르다”고 추궁했다. 그는 특정 종목 단체의 사무실을 짓는 데 국비를 줄 수 없기 때문에 “국고보조금 77억원이 투입된 사업에 협회는 임원실이나 회장실 같은 사무 공간이 없는 도면을 제시했다”고 따졌다.



정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독은 모두발언에서 월드컵 성적 부진에 대해 사과했다. 정 전 회장은 “책임감을 통감한다”고 했고, 홍 전 감독은 “제가 져야 할 책임을 피하지 않겠다”고 밝혔다. 그러나 감독 선임 절차와 특혜 논란에는 문제가 없었다며 적극적으로 반박했다.

홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴시스

홍 전 감독은 선임 과정에서 불거진 ‘빵집 면접’과 관련해 저한테 제안이 왔을 때 정상적 절차를 거쳤다고 생각했다”며 “어떤 특혜나 이익을 요구한 적은 없다”고 주장했다. 38억원 연봉설에 대해서는 비밀유지조항을 이유로 정확한 금액을 공개하지 않으면서도 38억원은 사실과 다르다고 밝혔다.



정 전 회장은 민주당 임오경 의원으로부터 “‘현대 축구협회’, ‘고대 카르텔’이라는 말을 들어본 적 있나”라는 질의를 받자 “제가 임명한 남자 대표팀 감독 25명 중 고대 출신은 1명이고, 여자 대표팀 감독 20여명 중 고대 출신은 없다”고 반박했다.

정몽규 전 대한축구협회장이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 국회사진기자단

파울루 벤투 전 감독과의 재계약이 무산된 배경도 공개됐다. 정 전 회장은 벤투 전 감독이 계약기간 4년을 요구했지만 협회는 2023 아시안컵까지 1년 연장한 뒤 성적에 따라 계약을 연장하는 방안을 제시했고, 결국 벤투 전 감독이 이를 받아들이지 않으면서 재계약 협상이 결렬됐다고 설명했다.



이날 청문회는 협회의 폐쇄적인 행정과 감독 선임 절차보다 월드컵 당시 선수 기용과 패배 원인에 질의가 집중되면서 당초 취지가 흐려졌다는 비판이 나왔다. 이임생 전 기술총괄이사와 박항서 전 부회장 등 핵심 증인까지 출석하지 않은 데다 감독 선임 기준, 의사결정 공개 범위, 집행부 견제 장치 등 제도 개선책에 대한 논의가 충분히 이뤄지지 않아 축구협회의 구조적 문제를 규명하는 데 한계를 드러냈다.

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