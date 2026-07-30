국민 56% “정부 부동산 정책 부정 평가”… 서울·수도권서 60% 넘겨

30일 서울 중랑구 한 공인중개사 사무소에 게시된 매물 광고물의 모습. 뉴시스

정부의 부동산 정책을 부정적으로 평가하는 비율이 과반을 넘었다는 여론조사 결과가 나왔다. 특히 서울과 수도권 지역을 중심으로 부정 평가가 크게 상승한 것으로 집계됐다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 27~29일 만 18세 이상 1000명을 대상으로 진행한 전국지표조사(NBS) 결과가 30일 발표됐다. 조사에 따르면 현 정부의 부동산 정책에 대해 ‘잘못하고 있다’라는 응답은 56%를 기록했다. 이는 직전 조사인 지난 1월과 비교해 9%포인트(p) 오른 수치다. 반면 ‘잘하고 있다’라는 긍정 평가는 33%로 2%p 하락했다. 무응답 및 유보 비율은 11%로 나타났다.

지역별로는 부동산 민심에 민감한 지역을 중심으로 부정적인 시각이 강하게 나타났다. 서울 60%, 인천·경기 등 수도권 61%, 대구·경북 64% 등에서 부정 평가가 60%를 넘어섰다. 반면 광주·전라 지역은 긍정 평가가 59%로 과반을 기록하며 유일하게 긍정론이 우세한 모습을 보였다. 연령별로는 40대와 50대를 제외한 전 연령대에서 부정 평가가 더 높게 집계됐다.

6개월 후 거주 지역의 주택 가격 전망에 대해서는 ‘변화가 없을 것’이라는 응답이 52%로 가장 많았다. ‘오를 것’이라는 응답은 31%, ‘내릴 것’이라는 예측은 10%로 각각 나타났다. 전국적으로는 보합세 전망이 우세했으나, 서울 지역은 상반된 흐름을 보였다. 서울 응답자의 51%가 향후 집값이 ‘상승할 것’이라고 내다봐 다른 지역에 비해 집값 상승 기대감이 높은 것으로 해석된다.

금융 규제와 관련해서는 완화를 요구하는 목소리가 높게 형성된 것으로 관측된다. 주택담보대출 규제 방향에 대해 ‘지금보다 완화해야 한다’라는 응답은 55%로 집계됐다. ‘현재 수준 유지’는 21%, ‘지금보다 강화’는 15%에 그쳤다. 전세대출 규제 역시 ‘완화해야 한다’라는 응답이 55%를 기록했으며, ‘유지’는 24%, ‘강화’는 11%로 조사됐다. 특히 50대와 60대, 경제적 상위 계층에서 대출 규제 완화를 요구하는 인식이 상대적으로 높은 것으로 분석된다.

이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접 방식으로 실시됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p이며 응답률은 15.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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