주장 완장 차고 멀티골… 손흥민 ‘별 중의 별’

손흥민(로스앤젤레스FC)이 미국 메이저리그사커(MLS) 올스타전에서도 35분만 뛰고도 멀티 골을 터뜨리며 ‘별 중의 별’로 반짝반짝 빛났다.



손흥민은 30일 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열린 리가 MX(멕시코 프로축구) 올스타와 경기에서 주장 완장을 차고 최전방 공격수로 선발 출전해 전반에만 2골을 몰아치며 팀의 4-3 승리에 앞장섰다. 그 공을 인정받아 손흥민은 경기 최우수선수(MVP)에도 선정됐다.

오늘도 ‘찰칵’ 메이저리그사커(MLS) 올스타 손흥민(아래)이 30일 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열린 리가 MX(멕시코 프로축구) 올스타와 경기에서 골을 넣은 뒤 팀 동료의 축하 속에 ‘찰칵 세리머니’를 하고 있다. 샬럿=로이터연합뉴스

손흥민은 2003년 로스앤젤레스(LA) 갤럭시 소속이던 홍명보 전 국가대표팀 감독에 이어 역대 두 번째로 MLS 올스타전에서 출전한 한국인이다. 그렇지만 선발로 주장 완장을 차고 나선 것은 물론 MVP에 오른 것은 손흥민이 한국인으로는 처음이다. 특히 소속팀에서 최근 3경기 연속골을 올렸던 손흥민은 이날 올스타전까지 4경기 연속 득점포를 가동하며 절정의 골 감각을 과시했다.



손흥민의 첫 골은 0-1로 끌려가던 전반 20분 나왔다. 카를레스 힐(뉴잉글랜드)이 찔러준 패스를 받은 손흥민은 왼쪽 측면 공간을 여유롭게 파고든 뒤, 페널티지역에서 방해받지 않고 골대 오른쪽 구석을 찌르는 정확한 슈팅으로 동점 골을 뽑아냈다.



3분 뒤에는 역전골도 터뜨렸다. 손흥민은 이번에도 힐이 오른쪽 골라인 부근에서 컷백으로 내준 공을 문전으로 쇄도하며 오른발로 환상적인 하프 발리슛을 날려 골망을 흔들었다. 제 몫을 완벽히 해낸 손흥민은 전반 35분 다른 5명의 선수와 한꺼번에 교체되며 그라운드를 빠져나왔다.



손흥민은 벤치로 향하며 현지 중계 방송사와 가진 인터뷰에서 “정말 즐거웠다. 나는 한 게 별로 없고 동료들이 다 차려준 밥상이었다”면서 “(올스타전은) 순수한 기쁨 그 자체였다”고 소감을 전했다.



기대를 모았던 손흥민과 ‘독일 축구 레전드’ 토마스 뮐러(밴쿠버)와 동반 출격은 무산됐다. 벤치에서 대기하던 뮐러는 후반 18분에야 그라운드를 밟아 손흥민과 엇갈렸고, 별다른 공격 포인트도 기록하지 못했다. MLS 올스타는 리가 MX의 거센 추격을 따돌리고 결국 한 골 차 우위를 지키며 승리했다.

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