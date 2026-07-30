전국이 '찜통'… 동풍 타는 폭염, 다음 주 서울 덮친다 [날씨]

당분간 ‘이중 고기압’ 영향으로 전국에 ‘찜통더위’가 이어질 예정인 가운데 다음 주부터 백두대간 서쪽 기온이 크게 오르겠다. 서풍에서 동풍으로 바람 방향이 바뀌면서다. 서울 한낮 기온은 최고 37도까지 오를 것으로 예상된다.

부산 한낮 기온이 39도까지 올라갈 것으로 예보된 30일 부산 수영구 광안리해수욕장에서 한 피서객이 손수건으로 뜨거운 햇빛을 가리고 있다. 연합뉴스

30일 기상청에 따르면 경남 양산은 전날 일최고기온이 40.3도를 기록한 데 이어 이날도 40.0도(오후 1시10분)를 찍어 이틀 연속 ‘40도 폭염’을 이어갔다.

이날 오후 3시 기준으로 부산(금정)도 38.8도, 경남 김해와 창원(북창원), 부산(북) 38.7도, 경남 창원 38.5도 등으로 경상권 곳곳의 한낮 기온이 38도를 넘었다.



이날 오전 11시 기준 경남 양산·창원·김해·밀양·의령·창녕, 부산(동부 제외) 등 7개 지역에 최상위 폭염특보인 폭염중대경보가 발효된 상황이다.

낮에 오른 기온에 밤에 충분히 떨어지지 않으면서 열대야도 계속 이어지는 상황이다. 지난달 1일부터 이달 29일까지 열대야일수는 8.8일로 역대 최고를 기록 중이다.

폭염과 열대야가 계속 이어지는 건 북태평양고기압과 티베트고기압이 이중으로 우리나라를 덮고 있기 때문이다. 남쪽에서 고온다습한 공기가 계속 유입되고 하늘은 구름 없이 맑아 햇볕이 강하게 내리쬐면서 기온이 계속 오르는 상황이다. 한낮 40도를 넘는 더위가 이어지는 양산의 경우 산지에 둘러싸인 지형으로 인한 푄현상으로 더욱 기온이 오르고 있다.

가뭄에 녹조까지… 전국이 몸살 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 30일 경남 밀양시 백안저수지가 바닥을 드러내고 있다. 오른쪽 사진은 조류경보 ‘경계’ 단계가 발령된 충북 보은군 대청호 회남수역 일대에서 지자체가 선박을 이용해 녹조를 제거하는 모습. 밀양·보은=뉴스1·뉴시스

다만 사나흘째부터는 바람 방향이 바뀌어 서풍이 아닌 동풍이 불기 시작하면서 수도권 등 백두대간 서쪽 기온을 한층 끌어올리겠다. 공기는 산을 넘으면 건조해지고 뜨거워진다. 기상청 관계자는 “8월3∼4일쯤 하층 고기압이 동쪽으로 빠지면서 동풍이 불어 들어오는 패턴으로 변하겠다”고 설명했다.



기상청 중기예보에 따르면 서울 같은 경우 그 영향으로 8월5일 낮 최고기온이 37도까지 오를 것으로 예상된다. 같은 날 백두대간 동쪽 지역인 강원 강릉과 부산은 낮 기온이 34도에 머물겠다.

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